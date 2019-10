Deși părea că nu stă prea bine pe plan sentimental, după ce a anunțat că divorțează de Traian Spak, iată că Andreea Antonescu (37 de ani) și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr cu 11 ani mai mic. Ștefan Manolache este din Iași, împlinește 27 de ani în luna decembrie și nu este străin de lumea mondenă. Este supranumit “Prințisorul taxiurilor”, întrucât familia sa deține o companie de taximetrie în orașul natal. Ștefan mai are doi frați, unul mai mic și unul geamăn, notează click.ro.

Deși are doar 26 de ani, Ștefan nu are un trecut lipsit de controverse. Tânărul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după un conflict în trafic, soldat cu împușcături.

Andreea Antonescu nu este prima iubită celebră a lui Ștefan Manolache. Ioana Grama, Adela Tecuceanu (fostă concurentă la „Bravo, ai stil”) și Silvia Popescu, prima câștigătoare de la “Bravo, ai stil” sunt doar trei dintre fetele cunoscute cu care a fost într-o relație, mai scrie sursa citată.

