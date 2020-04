Originar din Bacău, Speak a ajuns în București în anul 2007 și a intrat în gașca lui Alex Velea. Ușor-ușor a devenit cântăreț și producător muzical, dar nu mulți știu că el a început ca DJ, fiind iubitor de muzică electronică. Astăzi, pe Speak îl vedeți la Asia Express alături de iubita lui, Ștefania, iar una dintre probele concursului au dezvăluit marea pasiune a solistului: baschetul. Mai mult, Speak a și practicat acest sport la nivel profesionist și cel mai mare vis al lui era să joace în NBA, potrivit click.ro.

Ștefan Sprianu, poreclit Speak, are 33 de ani și este foarte atașat de părinții din Bacău, pe care îi și are tatuați pe corp. Solistul are și un frate mai mare cu câțiva ani, Mircea, cu care seamănă foarte bine.

