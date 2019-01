Comedia “Oh, Ramona” înseamnă trei ani și jumătate de muncă și 35 de zile de filmare, dar, mai ales, trei protagoniști aleși din 70.000 de tineri înscriși la casting pentru rolurile principale.

Puștiul din ”Ho Ho Ho” este adolescentul căruia i se aprind călcâiele în ”Oh, Ramona!”. După ce a fost căutat în Statele Unite, Marea Britanie și România, actorul cel mai potrivit pentru rolul lui Andrei s-a dovedit a fi Bogdan Iancu.

Tocilarul irezistibil

Tânărul în vârstă de 19 ani este din București. Și-a început cariera când abia împlinise 4 ani și a filmat prima lui reclamă. La 10 ani juca în comedia “Ho Ho Ho” și de atunci a mai apărut in filme ca “Fluss des Lebens”, alături de Sandra Borgmann și în “A Farewell to Fools”, cu Gérard Depardieu și Harvey Keitel. Bogdan a intrat fără probleme în pielea personajului din ”Oh, Ramona!”. Și asta pentru că în momentul filmărilor era el însuși licean: “Andrei este un EU înainte de maturizare. Asta nu înseamnă că acum sunt o persoană neapărat mult mai matură, mai am lucruri de învăţat, dar, ca oricine, am avut perioada mea jenantă în care doar încercam să “fac şi eu parte din trib”. Andrei mi-e aproape. Schimbările prin care trece el sunt, clar, schimbări prin care am trecut şi eu în adolescența mea”, spune Bogdan Iancu .

Ramona fatală

Adolescenta fatală, Ramona, este jucată de o actriță născută în Polonia, crescută în Statele Unite și stabilită la Londra. Este vorba de Aggy K. Adams. Regizoarea Cristina Jacob a ales-o din 9000 de candidate. Aggy a povestit ce a atras-o la rolul Ramonei: “Să fii adolescent e o perioadă foarte frumoasă și dificilă în același timp. Eu, fiind acum mai matură, am putut să mă întorc în timp prin rolul meu și să mă gândesc la alegerile făcute, la cum am explorat ce înseamnă iubirea, să descopăr sexualitatea. Oricum, nu am fost deloc ca Ramona. Mi-am făcut primul iubit la 17 ani, nu glumesc. Pe când Ramona e liberă, nonconformistă, mi-a plăcut să explorez adolescența din perspectiva asta”.

Anemona de la mare

Tot din Londra a venit și actrița care joacă rolul sensibilei Anemona. Holly Horne s-a născut și a crescut în capitala britanică, unde a si absolvit școala de muzică și dramă. Legătura cu personajul a fost directă: “Mă bucur să o joc pe Anemona pentru că seamănă foarte mult cu mine. E o fată independentă, îi place să deseneze, vrea să facă totul de una singură, tocmai de asta trece prin situații mai dificile. Ea este din Constanța, de la mare, eu iubesc marea”, a povestit Holly Horne.

Starurile

Comedia ”Oh, Ramona” îi are în roluri-surpriză pe Andrei Ciobanu, Feli, Laura Giurcanu, Gina Pistol, Cristina Ich, Gabriel Jugaru, Howard Dell sau Alex Coteț. În ce îl privește pe Smiley, el nu se face auzit doar în muzica de pe coloana sonoră, ci are și rol de polițist. “Am fost preot, pepenar, adica vindeam pepeni, dansator și cântăreț, dar polițist niciodată într-un film. Scena pe care am filmat-o eu are nuditate în ea. Trebuie să vedeți la cinema despre ce e vorba”.

Comedia “Oh, Ramona!” va fi lansată în cinematografele din toată țara pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților.

Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EykqSLTbYaU

Facebook: https://www.facebook.com/OhRamonaMovie/

Instagram: https://www.instagram.com/ohramona_movie/?hl=ro