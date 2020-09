În urma numărătorii paralele a voturilor realizată de partide, au început să se cunoască numele candidaților care au câștigat funcțiile de primar din județul Suceava. Lista este în actualizare

Suceava – Ion Lungu PNL

Fălticeni – Cătălin Coman PSD

Rădăuți – Bogdan Loghin – PNL

Vatra Dornei – Ilie Boncheș PNL

Câmpulung Moldovenesc – Mihăiţă Negură PNL

Siret – Adrian Popoiu PNL

Liteni – Tomiță Onisii PNL

Gura Humorului – Marius Ursaciuc independent

Moara – Eduard Dziminschi PNL

Vama – Nicolai Baltag PNL

Dolhasca – Decebal Dumitru Isache PNL

Șcheia – Vasile Andriciuc PNL

Adâncata – Viorel Cucu PNL

Dărmăneşti – Dan Chidoveţ PNL

Vatra Moldoviței – Virgil Saghin

Bunești – Ion Ștefan PSD

Gălănești – Liviu Mironescu PSD

Mălini – Petru Nistor PNL

Frumosu – Constantin Buga PNL

Solca – Cornel Țehaniuc PSD

Berchişeşti – Violeta Ţăran PSD

Voitinel – Maria Pleşca PSD

Horodnic de Sus – Valentin Luța PNL

Păltinoasa – Eduard Wendling PNL

Cornu Luncii – Gheorghe Fron PSD Pojorâta – Ioan Bogdan Codreanu PMP

Zamostea – Vasile Haliuc PSD

Salcea – Ezekiel Belțic PAD

Poiana Stampei – Viluţ Mezdrea PSD

Forăşti –Avrămia Brăduţ PSD

Iacobeni – Viorel Maxim PSD

Fântâna Mare – Vasile Mucileniţa – independent

Arbore – Dan Tiperciuc PSD

Ipotești – Dumitru Gulei PNL

Dorneşti – Gheorghe Luţa PNL

Marginea – Gheorghe Lazăr PMP

Ciocăneşti – Radu Ciocan PNL

Bosanci – Neculai Miron PNL

Frasin – Marinel Bălan PNL

Panaci – Vasile Cozan PSD

Crucea – Dorin Rusu PSD

Ostra – Ioan Oros PNL

Drăguşeni – Vasile Lică Cepoi PSD

Bălăceana – Constantin Octavian Cojocariu PSD

Dumbrăveni – Ioan Pavăl PSD

Cajvana – Gheorghe Tomăscu PSD

Vama – Nicolai Baltag PNL

Dorna Candrenilor – Dănuţ Candrea PSD

Fundu Moldovei – Tudor Zdrob PNL

Grăniceşti – Gheorghe Nuţu PSD

Broşteni – Alexandru Hurjui – Pro România

Sadova – Mihai Constantinescu-Otcu PNL

Stulpicani – Vasile Zamcu PNL

Cârlibaba – Gabriel Danciu PNL

Ulma – Petru Marocico PNL

Putna – Gheorghe Coroamă PNL

Moldova Suliţa – Petru Jecalo PNL

Mitocu Dragomirnei – Radu Reziuc PMP

Horodnic de Jos – Ionel Andrișan USR

Comăneşti – Grigoraş Păstrăv PNL Iaslovăţ – Ion Cotoară PSD Pătrăuţi – Adrian Isepciuc PSD Milişăuţi – Vasile Cărare USR Stroieşti – Mihai Senic PNL Vadu Moldovei – Iulian Bogdan Amariei PSD

Râşca – Ionuț Andreica PNL

Todireşti – Mugurel Bocancea PNL

Satu Mare – Toader Lavric PSD

Udeşti – Cristea Ostrovan PSD

Slatina – Vlăduț Gherman PSD

Mănăstirea Humorului – Radu Hojbotă PMP

Izvoarele Sucevei – Mihail Mechno PNL

Moldoviţa – Traian Iliesi PNL

Straja – Mihai Juravle PSD

Hănţeşti – Daniel Olariu PSD

Fântânele – Vasile Hîj PNL

Capu Câmpului – Marcela Bîrsan PNL

Coşna – Gavril Pardău PSD

Baia – Maria Tomescu PSD

Ciprian Porumbescu – Dumitru Nimiţean PSD

Cacica – Petru Todosi PNL

Dolhești – Cristinel Bărculescu PSD

Bălcăuţi – Vasile Şoiman PNL

Botoşana – Ioan Ghiaţă PNL

Hârtop – Vasile Cătălin Hrescanu PNL