Cinema City România își redeschide vineri, 11 septembrie, cinematografele din întreaga țară – 26 de multiplexuri, cu un total de 233 de săli, în 19 oraşe, oferindu-le cinefililor ocazia de a se bucura, din nou, de filme pe marele ecran și de cea mai bună experiență cinematografică, în siguranță, respectând toate reglementările și măsurile stabilite de autorități.

Câteva gânduri ale lui Mooky Greindinger, CEO-ul Cineworld Group, al doilea mare operator de cinematografe la nivel mondial (din care face parte și lanțul Cinema City), despre redeschiderea cinematografelor în Romania: Suntem încântați să revenim pe marile ecrane și impresionați de încurajările numeroșilor cinefili, care, prin prezența lor în salile redeschise deja în Europa și SUA, ne arată că cinematograful este iubit și de neînlocuit. Pentru că ştim cât de dor v-a fost să mergeţi la film, avem deja confirmată o listă cu titluri remarcabile, care vor avea premiera în săptămânile viitoare: TENET, After We Collided, The New Mutants, Mulan, Wonder Woman 1984, Black Widow, BOND No Time to Die, Soul, DUNE și multe altele, întreaga echipă Cinema City păstrându-și promisiunea de a le oferi spectatorilor „cel mai bun loc să vadă un film”.

Cele mai așteptate premiere ale toamnei pe care le poți vedea la Cinema City

Biletele pentru prima săptămână cinematografică au fost puse deja în vânzare. Astfel, cinefilii își pot lua deja bilet online la premiera filmului-eveniment, After We Collided/După ce ne-am certat, ce redeschide cinematografele din România în data de 11 septembrie, sau pot alege în ce format doresc să vadă mult așteptatul TENET, supranumit “filmul care poate salva cinematografia”, ale cărui spectacole de avanpremieră debutează în 16 și 17 septembrie în IMAX, 4DX, VIP și 2D.

Tot în prima săptămână, puteți vedea blockbusterul Bloodshot (inclusiv în formatele IMAX și 4DX), filmul de acțiune Bad Boys for Life, thrillerul The Invisible Man, animaţia Sonic The Hedgehog (și în format 4DX) sau Dolittle, dar și filmul românesc Urma, debutul regizoral al actorului Dorian Boguță, cu Mădălina Ghenea în rol principal.

Următoarea săptămână, din 18 septembrie, Universul Marvel se extinde, o nouă generație de mutanți fiind pregătită să ia cu asalt marile ecrane în The New Mutants/Noii Mutanţi, în timp ce Military Wives/Soții de militari, cu Kristin Scott Thomas spune povestea unui grup de femei rămase acasă, partenerii lor fiind detașați pe frontul de lupta din Afganistan, şi care se hotărăsc să-și formeze un cor, dar se trezesc extrem de repede în mijlocul unei mişcari globale extraordinare şi a unui curent mediatic impresionant.

Din 25 septembrie, Mulan, celebra eroină Disney, ne învață ce sunt curajul și onoarea, în adaptarea live-action a celebrei povești, îndrăgite de milioane de fani la nivel global. După o porție de aventură, merge și o porție de comedie, în War with Grandpa/Un tataie de coșmar, ce îl are cap de afiș pe nimeni altul decât Robert De Niro, mai morocănos și amuzant ca niciodată.

Iar luna octombrie ne-o aduce înapoi pe Femeia Fantastică în Wonder Woman 1984, dar și misterul clasic al Agathei Christie, într-o nouă ecranizare Death on The Nile/Moarte pe Nil, a regizorului și actor Kenneth Branagh.

Filmele bune se văd în cele mai bune condiții de siguranță, la Cinema City!

