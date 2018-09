Un total de 17 filme portretizează realitatea românească a ultimelor decenii pe ecranul Festivalului Internațional Astra Film Sibiu, între 15 și 21 octombrie. Dintre acestea, 13 producții participă în competiții, 2 sunt prezentate în cadrul programelor tematice și 2 filme fac parte din secțiunea retrospectivă.

Astra Film Festival oferă cinematografiei de non-ficțiune un spațiu de întâlnire și analiză, unde iubitorii de filme, profesioniștii și publicul larg experimentează o sensibilizare aparte la problemele și perspectivele lumii în care trăim. În contextul în care arta este la cel mai înalt nivel al său atunci când atinge un nerv, documentarul, care explorează toate punctele nevralgice ale realității, devine astăzi cea mai puternică formă de artă contemporană, sufletul și conștiința cinematografiei. Cele 17 producții despre realitatea spațiului și spiritului românesc ne dau ocazia de a privi și a fi priviți prin prisma unor povești subiective și portrete intime pe care altfel nu le-am fi putut cunoaște niciodată.

Programul competițional al AFF 2018 include prezența a 9 filme românești în secțiunea AFF România, 3 filme în secțiunea Scurtmetraj (Daiana, Regia Ozana Nicolau; Marie, Regia Letiția Popa; My Father, Imre, Regia Andreea Stiliuc) și un film în secțiunea Student (If Objects Could Speak, Regia Luiza Pârvu, Toma Peiu).

Competiția românească a AFF 2018 abordează temele sensibile reprezentate de relațiile dintre generații și efectele trecerii timpului asupra noastră, de căutarea identității naționale într-o lume divizată și irațională, precum și de dualitatea soartă-destin în asumarea propriei noastre vieți.

Cine n-are bătrâni să-și cumpere, argumentează filmele Aniversarea (Claudiu Mitcu) – care va avea premiera mondială la AFF 2018, Nussbaum 95736 (Csibi László) – premiat anul trecut la Near Nazareth Festival, Berlin Flash Film Festival și Hollywood International Independent Documentary Awards și Licu, o poveste românească (Anda Dumitrescu) – câștigătorul Golden Dove la DOK Leipzig 2017.

Aniversarea propune reflecția asupra cursului vieţii a unei familii adunate în jurul aniversării bunicului, care la 91 de ani privește cu egală detaşare şi limpezime atât viața în mijlocul familiei sale numeroase și multigeneraționale, cât și pregătirea unui nou loc de veci pentru trecerea finală. Nussbaum 95736 spune povestea despre supraviețuire, speranță și iertare a tânărului László Nussbaum, în anii trăiți ca deținutul nr. 95736 în lagărul Auschwitz-Birkenau și apoi ca unicul supraviețuitor al familiei sale. Licu, o poveste românească este o metaforă despre propria condiție și efemeritate, o lecție de viață despre un veac de trăire și radiografia României ultimului secol aşa cum o vede Licu la 92 de ani, cu o memorie și o vitalitate rar întâlnite.

Producțiile din programul tematic Contra curentului prezintă portrete ale celor care, în pofida unor circumstanțe defavorabile, luptă pentru păstrarea valorilor și realizarea visurilor lor. În Caisă (Alexandru Mavrodineanu, Tudor Giurgiu) un antrenor de box veteran încearcă să transforme un adolescent dintr-un mediu defavorizat în următorul mare star al boxului, vorbind despre perseverenţă şi supraviețuire într-un mediu incapabil să te sprijine cu adevărat. Portavoce (Ruxandra Gubernat, Henry Rammelt, Marcel Schreiter) este un studiu de caz inteligent al tinerei democrații românești în luptă cu sine însăşi și cu viitorul incert al Europei, precum și al posibilei renașteri a conștiinței noastre politice prin ridicarea glasurilor împotriva oficialilor guvernamentali dezamăgitori și corupți. Monyo + Baba (Arthur Bálint, premiera mondială la AFF 2018) înfăţişează un tânăr cuplu ce împarte scena și viața personală, în încercarea sa de a naviga dificultăţile ivite din dorinţa de a duce o viață artistică fără compromisuri.

Câteva Rituri de trecere sunt surprinse de filmele Nuntă pe dos (Mihai Andrei Leaha) – o satiră tandră a stilului şi tradiţiei video-filmelor de familie și o explorare a tradiţiilor etnografice ale unei comunități mici din regiunea Banatului, care participă la o nuntă pe dos, în care bărbaţii se travestesc şi joacă toate rolurile evenimentului, inclusiv mireasa – și Nunta anului ( József Bán, premieră mondială la AFF 2018) – povestea consecințelor emigrării anilor ’90 din depopulata Ţară a Oaşului, care se umple de viaţă numai în august, când oamenii se întorc din străinătate pentru câteva săptămâni ca să facă nunți și toată regiunea se transformă într-o nuntă imensă.

Subiectul controversat Extrema dreapta lângă noi este pus în discuție de documentarul Dacii liberi (Monica Lăzurean-Gorgan), în care sunt prezentate punctele de vedere diferite ale locuitorilor unui sat dacic, ale unui grup cu convingeri mistice, ale administratorului sitului UNESCO Sarmisegetuza Regia şi ale participanţilor la Congresele de Dacologie. Pe toţi îi uneşte pasiunea comună pentru daci, dar îi despart perspectivele diferite asupra unui episod istoric care devine tot mai popular în România.

Două prezențe speciale românești în cadrul programelor tematice ale Festivalului sunt filmele în premieră absolută Timebox (Nora Catrina Agapi) și Young Mind (Dan Diamancescu). O privire intimă către aspirația noastră pentru relevanță și dorinţa de a fi ţinut minte, Timebox este povestea unui fotograf-documentarist care se luptă până în ultima clipă pentru ca arhiva sa personală, de peste 21.000 de metri de peliculă filmaţi în peste 30 de ani și nenumărate artefacte semnificative pentru un muzeu al vieții cotidiene, să fie salvată și prețuită. Young Mind îmbină material din arhiva personală a regizorului Dan Diamancescu (tatăl personajului principal) cu interviuri din prezent, pentru a contura portretul documentaristului Nicholas Dimancescu şi evoluţia sa de la copil minune cu o curiozitate ieşită din comun la un artist promiţător, cu un mod aparte de a relaţiona cu ceilalţi, urmărind momentele şi persoanele ce i-au modelat concepţiile de viaţă şi l-au încurajat să devină regizor de film documentar, până la dispariția sa prematură.

Secțiunea Retrospectivă Drumul către Europa a Festivalului Astra Film 2018 cuprinde 10 filme despre momente de răscruce care au marcat istoria recentă, povești de viață din tabloul neconvențional al traseului țărilor foste comuniste către Europa, din care 2 sunt producții românești.

O privire unică asupra stării de spirit a națiunii la scurt timp după zilele sângeroase ale revoluției din România ne este oferită în După revoluție (Laurențiu Calciu, 2010), un documentar observațional filmat pe străzile Bucureștiului în 1990, cu montajul făcut douăzeci de ani mai târziu. Valoarea sa de document crește cu fiecare vizionare, mai ales că situația politică și economică din România de azi e o consecință a ceea ce vedem în imaginile filmate cu treizeci de ani în urmă. Reflectând decada tulbure a anilor ’90 pentru România și pornind de la o serie de confruntări intense de familie, Campionul balcanic (Kincses Reka, 2006) reconstituie situația dramatică a unei întregi comunități pornind de la o istorie personală și reușește să redea tabloul complex și credibil al contextului politic de atunci, înrădăcinat în tensiuni interetnice.

Festivalul Internațional Astra Film Sibiu a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei documentare în întreaga regiune și în special în România. Astra Film Festival a atras constant atenția industriei asupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori. Astra Film Festival 2018 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.