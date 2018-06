CJ 4DPLEX a anunţat parteneriatul cu Cineworld Group pentru a deschide 100 de săli ScreenX în locaţiile sale în următorii ani. Acest acord, care marchează un punct semnificativ pentru ambele companii, include inaugurarea sistemului cinematografic în 10 ţări: SUA, UK, Israel şi alte şapte ţări europene, printre care şi România.

Acest parteneriat marchează o extindere majoră pentru cinematografie, iubitorii de film având ocazia să se bucure de o experienţă imersivă de vizionare a filmelor printr-un sistem panoramic 270o, ecranul de cinema extinzându-se pe cele trei laturi ale sălii şi oferind astfel cea mai impresionantă experienţă de cinema posibilă.

ScreenX s-a extins rapid la nivel internaţional, reuşind să aducă în aceste săli de cinema atât filmele de la Hollywood, cât şi producţiile locale. “King Arthur: Legend of the Sword”, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “Kingsman: The Golden Circle”, “Black Panther” and “Rampage” sunt câteva dintre filmele lansate în trecut în acest format premium, în perioada următoare fiind anunţate, printre altele, “Ant-Man and the Wasp”, “The Nun”, “Aquaman” sau “Shazam!”.

Video: www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=w3ehFBf2RUA

„Relaţia noastră cu CJ 4DPLEX nu este bazată doar pe deschiderea de locaţii 4DX şi ScreenX în întreaga lume, ci are la bază şi o viziune comună a viitorului captivant al cinematografiei”, a declarat Mooky Greidinger, CEO al grupului Cineworld. „Am promis să oferim o experienţă premium în toate locaţiile noastre, iar adoptarea celor mai inovatoare tehnologii cinematografice reprezintă cheia pentru a oferi clienţilor noştri cea mai bună experienţă posibilă”.

„Cineworld continuă să demonstreze că înţelege formula pentru succes, dacă ne uităm la viitorul filmelor”, a declarat Byung Hwan Choi, CEO al CJ 4DPLEX. „Suntem mândri să construim pornind de la acest parteneriat şi foarte entuziasmaţi să aducem un număr record de lansări, care ştim că vor bucura participanţii, către un număr din ce în ce mai mare de locaţii ScreenX”.

În ultimul an, numărul de săli ScreenX a crescut exponenţial, cu două săli în Los Angeles, una în Las Vegas şi alte 139 de locaţii pe glob, urmând să ajungă la 200 de ecrane până la finalul anului 2018, după inaugurările din China, Japonia, Coreea, Asia de Sud-Est, Franţa, Elveţia, Turcia, Orientul Mijlociu şi America Latină, înregistrând astfel o creştere de peste 30% faţă de anul 2017. Printre acestea se află şi cea mai mare sală ScreenX din lume, ce urmează să fie deschisă în această vară în Liberty, Kansas City.

Acest parteneriat reprezintă o extindere majoră a francizei ScreenX. Cineworld a colaborat anterior cu compania mamă ScreenX, CJ 4DPLEX, pentru a deschide 145 de locaţii 4DX în SUA şi Europa. Acest lucru marchează o creştere suplimentară cu 99 de ecrane din cele 46 de locaţii deja existente răspândite în SUA şi Europa.

Despre Cineworld & Cinema City România

Grupul Cineworld a fost fondat în 1995, istoria sa începând încă din 1930, şi continuând cu alăturarea Cinema City în 2014. În decembrie 2017, Cineworld a achiziţionat lanţul cinematografic american Regal Entertainment Group. După încheierea tranzacţiei în februarie 2018, grupul extins a devenit cel de-al doilea cel mai mare lanţ cinematografic din lume, cu 9.538 de ecrane în SUA şi Europa. Cineworld operează acum cinematografe în zece ţări: SUA, Regatul Unit, Irlanda, Polonia, România, Israel, Ungaria, Cehia, Bulgaria şi Slovacia, acoperind o piaţă de aproximativ 500 de milioane de locuitori. Achiziţia Regal oferă companiei Cineworld o prezenţă majoră pe piaţa cinematografiei americane, cea mai mare piaţă de box office din lume. Brandurile principale ale Cineworld sunt: Regal (în SUA), Cineworld şi Picturehouse (în Regatul Unit şi Irlanda), Cinema City (în Europa) şi Yes Planet (în Israel).

În România, Cinema City este cel mai mare operator de cinematografe din ţară. Compania are 26 de multiplexuri cu un total de 237 de săli, în 19 oraşe: Bucureşti, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Cluj, Constanţa, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Iaşi, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Timişoara. Mai multe informaţii pe www.cinemacity.ro.