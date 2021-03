Secția 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată despre faptul că la ieşirea din municipiul Suceava, pe E85, a avut loc un eveniment rutier, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat atât autoturismele implicate în evenimentul rutier cât şi conducătorii auto, care au declarat că, în timp ce conducea autoturismul pe E 85, un bărbat de 47 de ani din comuna Şcheia a efectuat virajul pentru a intra în curtea unei societăţi comerciale, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism care aștepta în poarta unitații pentru a se încadra pe E 85.

Conducătorii auto au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 47 de ani şi negativ în cazul celuilalt conducător auto, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti, s-a constatat faptul că, autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani are inspecția tehnică periodică expirată din data de 18.06.2020 și nu avea poliţă de asigurare RCA valabilă, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiuni de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural.