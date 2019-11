O femeie a ajuns cu multiple traumatisme la Centrul de Primiri Urgențe din Vatra Dornei, în urma ciocnirii a două mașini pe raza municipiului-stațiune. Tamponarea s-a produs astăzi dimineață. Femeia conducea una dintre mașini și rămăsese încarcerată. Ea a fost scoasă de pompieri dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar apoi stabilizată și predată unui echipaj de la Serviciul Ambulanța, care a transportat-o la Urgențe.

, 4.0 out of 10 based on 1 rating