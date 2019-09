Sâmbătă după amiază în timp ce conducea autoturismul pe str. Parcului din municipiul Suceava spre comuna Ipoteşti, ajunsă în intersecţia cu DC 69, o femeie de 42 de ani din comuna Ipoteşti, a schimbat direcţia de deplasare la stânga şi nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar din sens opus de un bărbat de 49 de ani din comuna Udeşti, intrând în coliziune cu acesta.

În urma accidentului rutier, a rezultat rănirea conducătoarei auto și a unei minore de 4 ani din aceeași localitate, pasageră în autoturism, care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

