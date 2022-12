Un grav accident rutier în care au fost implicate trei mașini a avut loc în această după amiază pe DN17 între „Zidul Morții” și localitatea Stroiești. Potrivit ISU Suceava, cinci adulți și doi minor au fost preluați de către ambulanțele trimise la fața locului și transportați la spital. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Traficul rutier este blocat.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating