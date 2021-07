Un autoturism a acroșat o motocicletă astăzi pe raza localității Șaru Dornei, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”Motociclistul este rănit, dar conștient și cooperant. Au intervenit colegii mei cu modulul SMURD. Paramedicii i-au acordat primele îngrijiri medicale victimei care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”, a declarat Găleată.

