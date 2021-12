O coliziune între un autoturism și un autotren s-a produs astăzi între localitățile Spătărești și Vadu Moldovei , informează ISU Suceava. ”Din autoturism a fost implicat doar șoferul, conștient și cooperant, care a fost transportat la spital cu multiple traumatisme. Până la sosirea echipajelor ISU, șoferul autoturismului a fost monitorizat și i s-a acordat primul ajutor medical de către un echipaj SAJ, care se deplasa spre un alt caz”, a transmis ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

