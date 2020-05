Un grav accident rutier s-a petrecut aseară la iesirea din Rădăuti spre Suceava. Două mașini s-ai ciocnit violent rezultând patru victime, dintre care două au fost încarcerate, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Au fost implicați doi bărbați, o femeie si o fetiță de 6 ani. Cei patru au fost monitorizati de catre personalul medical si paramedical. Unul dintre barbati, femeia si copilul au fost transportati la Spitalul din Radauti. A patra persoană implicata a refuzat transportul la spital. Au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a 3 echipaje dela Serviciul Județean de Ambulanță.

