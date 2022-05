Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier la intrare în Câmpulung Moldovenesc dinspre Gura Humorului, informează ISU Suceava. Două persoane necesita ingrijiri medicale, dintre care, una, este incarcerată. Ambele victime sunt constiente si cooperante. În final au fost transportate la spital. Intervine modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

