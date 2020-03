Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a anunțat că la solicitarea sa liderul național al PSD, Marcel Ciolacu va avea o discuție astăzi cu premierul Ludovic Orban pentru alocarea în regim de urgență a banilor necesari dotării cu aparatură medicală a noului spital din Fălticeni. ”Ca urmare a situației deosebit de grave de la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, unde până în prezent au fost diagnosticate 27 de cadre medicale, (medici, asistente, infirmiere), cu COVID-19 și datorită faptului că aceasta unitate spitalicească intră în carantină, am luat legătura în dimineața aceasta cu președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, solicitându-i să intervină direct pe lângă primul-ministru Ludovic Orban pentru alocarea în regim de urgență a celor 5 milioane de euro necesari spitalului municipal Fălticeni în vederea achiziționării de aparatură medicală. Amintim din nou că procedurile de achiziție au fost efectuate, urmând ca această unitate spitalicească să se deschidă imediat ce primește suma menționată.

Președintele Camerei Deputaților, înțelegând gravitatea situației prin care trece județul nostru, a răspuns pozitiv cererii noastre urmând ca în cursul zilei de azi să poarte o discuție cu prim-ministrul României vis-a-vis de acestă temă, exprimându-și încrederea că va rezolva această problemă cu adevărat strigentă pentru locuitorii județului Suceava. Considerăm că ajutorul domniei sale pentru deblocarea acestei situații este bine-venit ținând cont de evoluția epidemiei cu COVID 19, colaborate cu incapacitatea momentană de lucru a spitalului județean Evident că nu s-ar fi ajuns în acestă conjunctură dacă Consiliul Județean Suceava, care se lăuda permanent cu marile realizări de la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou”, ar fi luat toate măsurile pentru prevenirea acestei situații”, a declarat Ioan Stan.