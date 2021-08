Co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat la Suceava, unde a avut o întâlnire cu membrii acestui partid, că din punctul său de vedere apetitul pentru reformă a partenerilor din Coaliție, PNL și UDMR, este cam redus. Mai mult, Dacian Cioloș a spus că se așteaptă ca după alegerile interne, PNL să fie mai preocupat de guvernare decât de discuțiile și disputele din interiorul acestui partid. „Eu am mai spus-o public. Am cam patinat cu reformele. Ne-am angajat la mai multe lucruri pentru primul an de guvernare și destul de puține s-au întâmplat. Apetitul pentru reformă în coaliție la partenerii noștri de guvernare este destul de redus. La PNL și UDMR. Noi am cerut să mergem mai departe și cu eliminarea pensiilor speciale, cu reforma sistemului de pensii. Din păcate colegii noștri au vrut să amânăm discuția asta”, a arătat Cioloș. El a spus că tot USR-PLUS a propus încă din primăvară să înceapă un proces de depolitizare a administrației publice, cu organizarea de concursuri nu doar pentru directori în școli, ci pentru toate posturile de directori în deconcentrate și în ministere. „La fel, lucrul acesta trenează. Colegii noștri sunt mai puțin deschiși la asta. Ca să nu mai vorbesc de reforma în justiție, de Secția Specială. Că văd că președintele încearcă să îl tragă de urechi pe Stelian Ion care este singurul care a propus deja mai multe alternative care până acum au tot fost refuzate de colegi de la guvernare, mai ales de UDMR”, a spus co-președintele USR-PLUS. El și-a exprimat speranța că după ce se vor finaliza alegerile interne în partide lucrurile vor reveni pe un făgaș normal. „În USR-PLUS alegerile noastre interne nu au frânat deloc guvernarea și nu a pus deloc în umbră guvernarea pentru că noi am fost, ca partid, aliniați pe obiectivele noastre la guvernare, indiferent de discuțiile noastre interne. Dar după ce trec aceste alegeri interne, mai ales la PNL, să ne apucăm să trecem și la treabă și să ne interesăm și de guvern și de deciziile de acolo, pentru că eu sunt convins că oamenii așteaptă de la noi reformele pe care le-am promis în campanie”, a mai declarat Dacian Cioloș.