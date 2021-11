Profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Suceava, dorește învățământ în format fizic, însă cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. El a făcut declarația, la Radio Top, după ce săptămâna trecută, câteva zeci de persoane au mărșăluit de la Bosanci până la Inspectoratul Școlar, unde au protestat față de cursurile online. În plus, ieri, peste 1.000 de oameni au participat la o manifestație pe esplanada Casei de Cultură în care, printre altele, au militat pentru deschiderea tuturor unităților de învățământ. De săptămâna trecută, în format fizic funcționează doar școlile în care rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%. Profesorul Anton a afirmat: „Trebuie să fim atenți pentru că nu a trecut cu totul valul patru al pandemiei și sunt sigur că în această săptămână vom avea noi precizări ale ministerelor Sănătății și Educației cu privire la învățământ. Cel mai bine ar fi ca decizia să fie luată funcție de rata de infectare dintr-o localitate și nu de rata de vaccinare a angajaților dintr-o școală. Noi, sucevenii, am intrat primii în valul patru și am ieșit primii. Mai sunt câteva localități în roșu și galben. Cred că până la urmă se va hotărî ca participarea la cursuri să fie bazată pe rata de infectare dintr-o localitate”. Ciprian Anton a adăugat: „Marțea trecută, la Inspectorat au venit reprezentanți al Corpului de Control al ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, și le-am explicat că la Mușenița, de exemplu, rata de infectare este zero, dar pentru că numai 31% din personal este vaccinat, cursurile au loc online, ceea ce nu-i corect”. În județul Suceava, doar 279 din cele 743 de unități de învățământ preuniversitar pot funcționa în sistem clasic, față în față.