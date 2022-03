Profesorul Ciprian Anton a declarat, la Radio Top, că nu el este în măsură să aprecieze calitatea activității sale în postul de adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, pe care l-a ocupat vreme de un an și jumătate. Atât el, cât și celălalt adjunct, Ioan Puiu, au fost eliberați din funcție zilele trecute, prin ordin al Ministerului Educației. Ambii au fost numiți de PNL, iar înlocuitorii lor au venit pe filiera PSD, fiind vorba de fostul director al Colegiului „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, Gabriel Matei, și de inspectorul școlar de fizică Petru Crăciun, de la același colegiu. Profesorul Anton a afirmat: „Îi las pe alții să aprecieze activitatea mea. Cred că e mai bine să fii apreciat decât să te automulțumești. De când sunt, cred că pot face mai multe și mai bine. Niciodată nu voi fi supramulțumit”.

Totodată, el a precizat că se bucură de faptul că a făcut parte din echipa managerială a Inspectoratului Școlar și a mulțumit tuturor colaboratorilor. Ciprian Anton a precizat: „De fiecare dată am fost sprijinit și a fost un lucru important, mai ales că eram cel mai tânăr din Inspectoratul Școlar. Trag nădejde că vom mai putea colabora, indiferent de situație. De acolo de unde ne va duce viața sunt sigur că vom colabora”. Profesorul sucevean a continuat, spunând: „După ce am fost îndepărtat din postul de adjunct al Inspectoratului Școlar Județean am primit anumite mesaje de încurajare, de mulțumire pentru munca depusă, și mergem înainte, pentru că avem proiecte. Doresc mult succes noii echipe manageriale a IȘJ și tuturor colegilor”. Inspectoratul este condus de liberalul Grigore Bocanci.