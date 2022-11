Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a afirmat că echipa de Liga a III-a Foresta nu are cum să piardă poziția de lider al Seriei I, în cele două etape rămase de disputat în acest an. El a spus: „Foresta nu mai poate scăpa locul întâi, cel puțin iarna aceasta. Cred că deja conducătorii clubului sunt în căutări. Nu cred că se uită la televizor să aducă ceva de la Campionatul Mondial. Cred că vor aduce jucătorii de care este nevoie pentru îndeplinirea obiectivului, un obiectiv care nu a fost stabilit la începutul campionatului. Însă, pe parcurs, obiectivul s-a stabilit singur. Dorin Goian spunea la un moment că dacă Foresta ajunge sus nu se va da la o parte. Și-atunci, trebuie regândit obiectivul”. Foresta Suceava se află pe primul loc în Seria I a Ligii a III-a, cu 34 de puncte, cu nouă în plus față de ocupanta locului secund, CSM Bacău. În acest an, Foresta va mai juca două meciuri: sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul <Areni>, cu Șomuz Fălticeni, și-apoi, în deplasare, cu CSM Bacău.