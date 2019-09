Ciprian Susanu, consultant în marketing digital și Fondator Formula4 (școala de marketing online care formează specialiști în domeniu), va susține pe data de 17 septembrie o sesiune de coaching în marketing online la Piatra-Neamț, adresată directorilor de marketing, directorilor de vânzări sau directorilor comerciali din companii medii și mari din județul Neamț și din județele aflate în proximitate.

Sesiunea de marketing online va aborda tematica planificării unei strategii de digital marketing care să aducă un plus de vânzări și rezultate afacerilor. Evenimentul va avea loc la Central Plaza Hotel (sala Atrium) și va avea o durată de aproximativ 4 ore, subiectele acoperite fiind:

Analiza pieței și a industriei din care face parte compania pentru stabilirea unor acțiuni relevante de marketing online;

Indicatorii de urmărit la competiție pentru a identifica diferențiatori și beneficii oferite în plus clienților;

Instrumente online de analiză a sezonalității pieței și a dimensiunii segmentului de piață ocupat de companie;

Modalități de identificare a oportunităților și avantajelor afacerii în mediul online și analiza comportamentului digital al consumatorilor pentru a lua decizii care să aducă rezultate mai bune;

Obiective de marketing și vânzare care se pot atinge prin reclame pe Google și Facebook;

Testarea rapidă a performanței website-ului pentru a face modificările necesare pentru ca utilizatorii să găsească informațiile pe care le caută cu ușurință;

Măsurarea rezultatelor online pentru a lua constant decizii de îmbunătățire.

„Mi-am propus să contribui și mai mult la dezvoltarea industriei de marketing online prin organizarea unor evenimente și training-uri în alte orașe din România. Consider că domeniul are nevoie de investiții constante în educație la nivelul întregii țări și că specialiștii de marketing care acumulează cunoștințe și abilități practice de marketing online pot genera creșteri de vânzări și rezultate de până la 30% pentru companii. Evenimentul de marketing online pe care îl voi susține la Piatra-Neamț comprimă ceea ce am învățat în cei 15 ani de când lucrez în domeniu și are o structură clară, cu informații fezabile și aplicabile concret la nivel local și pe piața din România,” spune Ciprian Susanu.

Evenimentul este unul cu circuit închis, iar invitații vor fi selectați în funcție de relevanța conținutului pentru dimensiunea companiei și pentru domeniul de activitate. Cei interesați să participe pot trimite un e-mail la adresa alexandra@formula4.ro.

Ciprian Susanu este consultantul în digital marketing cu expertiză în strategie de marketing online și de business. În cei 15 ani de experiență, Ciprian a participat activ la dezvoltarea industriei online din România având o înțelegere holistică a marketing-ului digital, atât din perspectivă strategică de business cât și a canalelor de comunicare, a instrumentelor și tacticilor necesare profesioniștilor din domeniu, formând zeci de profesioniști în marketing online și gestionând peste 400 de proiecte pentru peste 100 de brand-uri locale și internaționale.