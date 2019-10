Serigrafia este o piata extrem de interesanta, insa care nu a cunoscut inca nivelul de maturitate in Romania. Marius Codarla, presedintele Asociatiei de Serigrafie declara in urma cu un deceniu ca doar 300 de companii erau inregistrate in Romania si aflate in evidenta Asociatiei pentru servicii de serigrafie. De asemenea, estima el ca piata se va invarti in anii urmatori in jurul a 1000 de companii.

Iata asadar, 1000 de companii care fac parte dintr-o piata de peste 562,8 milioane de dolari (in anul 2018, conform TextileSchool.com). Specialistii spuneau anul trecut ca se asteapta o crestere de cel putin 9% in acest domeniu. Iar piata ofera o incredibila oportunitate pentru oricine doreste sa se lanseze cu un business in domeniul creativ.

Cum sta Romania la acest capitol?

Iata ca in ciuda deschiderii pietei si in ciuda unui potential extrem de mare in acest domeniu, Romania nu are inregistrate foarte multe companii la nivel national in acest domeniu. Conform estimarilor, poate numarul lor este mai mic de 5000 de companii si firme ce activeaza in acest domeniu. Insa, cu toate acestea, conform “Screen Printing Mesh Market: Global Industry Analysis 2013-2017 and Opportunity Assessment 2018-2028”, un studiu general de piata asupra acestui domeniu, Romania se situeaza in topul exportatorilor de materiale serigrafate in Europa de Est, pe locul 1 chiar, cu cele mai mari exporturi pe aceasta piata. Ba mai mult, ocupa locul 3 la nivel global in acest sector, dupa tari precum Rusia si Polonia.

„Impreuna cu Rusia si Polonia, Romania este un contribuitor semnificativ la piata de tiparituri pe mesh in estul Europei. Romania este al treilea cel mai mare exportator din industria de imprimare prin serigrafie la nivel mondial in ceea ce priveste valoarea si volumul, in timp ce cel mai mare exportator net din punct de vedere al valorii.”

Ce ne poate spune acest lucru despre piata de serigrafie din Romania? Aceasta este in continua crestere, iar o afacere in domeniu este azi mai mult decat o oportunitate. Este un adevarat drum spre succes. Povestile de succes nu sunt doar in teorie. Foarte multi tineri care au accesat fonduri pentru a deschide o astfel de afacere se lauda azi cu vanzari de sute de mii de euro.

Volumul pietei pentru reteaua de imprimare pe mesh, prin digitalizare si asteapta la o crestere globala, estimarile aratand ca acest domeniu poate sa se extinda la 1.6X in perioada de prognoza 2018-2028. Asadar, Romania a prins adevaratul val in ceea ce priveste business-ul de serigrafie.

Toti cei interesati de acest domeniu ar putea dezvolta o afacere creativa care sa le aduca vanzari extrem de mari, activand in acelasi timp pe una din putinele piete in care Romania se poate lauda ca este campioana.