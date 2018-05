Aproximativ 50 de turiști care au plătit peste 80.000 de dolari/persoană pentru un circuit internațional de lux au ajuns astăzi în Bucovina. Transportul turiștilor în cadrul acestui circuit se face cu aeronavă de lux, un Boeing 757. Avionul a aterizat astăzi pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”, turiștii fiind preluați de două autocare pentru a fi transportați în zona Humorului. Excursia în Bucovina include vizitarea mănăstirilor Voroneț și Humorului, precum și un prânz cu produse tradiționale la o pensiune din apropierea orașului Gura Humorului.

Circuitul turistic de lux este organizat de compania TCS World Travel. Este pentru a treia oară când Bucovina este inclusă în acest circuit, intitulat „Regatele și culturile din Euro-Asia”, care include vizite în Portugalia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Iran, Oman, Albania, România şi Spania. Prețul pentru un astfel de sejur, pentru o persoană, este de aproape 81.000 de dolari, așa cum se poate observa pe site-ul oficial al companiei TCS World Travel.

