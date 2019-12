La 21.12.2019, ora 11.07, un echipaj de poliție a înregistrat cu aparatul radar din dotare pe strada Academician Vasile Grecu din comuna Șcheia, autoturismul condus de un localnic de 36 de ani, ce rula cu viteza de viteza de 81 km/h în localitate. Conducătorul auto a prezentat pentru control documentele personale, respectiv cartea de identitate şi permisul de conducere auto eliberat de autorităţile ucrainene. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat faptul că, permisul de conducere prezentat pentru control era fals. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, complicitate la „fals material în înscrisuri oficiale”, „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”, ce va fi soluţionat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating