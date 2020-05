Circulația autobuzelor TPL Suceava a revenit la vechiul program și anume, zilnic, între orele 04.30-22.30. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. El a menționat că numărul maxim de pasageri permis în fiecare autobuz este limitat la cel al locurilor de pe scaune. Se poate călători și în picioare, în măsura în care este păstrată distanța de siguranță de minimum 1,5 metri între persoane. În cazul în care vor rămâne oameni în stație, se va chema de către dispecer, un alt autobuz de la capăt de linie. Lucian Harșovschi a mai spus că datorită unei sponsorizări a firmei „Promoart”, cele 5 autobuze electrice de mici dimensiuni au fost echipate cu folie antimicrobiană. El a explicat că folia este aplicată pe toate panourile și balustradele din zona pasagerilor din autobuze, îmbunătățește condițiile de igienă ale vehiculelor de transport public și protejează suprafețele în permanență.

