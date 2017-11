Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a interzis începînd de astăzi circulaţia rutieră pentru toate categoriile de autovehicule între localitatea suceveană Cîrlibaba şi localitatea bistriţeană Valea Mare. Conform unui comunicat al companiei, „instituirea restricției este necesară deoarece acest sector de drum se află în zonă montană unde nu există localități, fiind frecvente fenomene meteorologice extreme (căderi abundente de zăpadă și viscol). Compania a menționat că în această situație nu pot fi desfășurate activitățile de deszăpezire, iar circulația nu se poate desfășura în condiții de siguranță”.

, 5.0 out of 10 based on 2 ratings