Un pod din localitatea Sucevița pe DN 17A a fost avariat în urma ploilor torențiale de joi, 6 mai, circulația desfășurându-se pe un singur sens. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

”La Clit un podeț și trei drumuri comunale sunt afactate de ape iar la Marginea pompierii militari au evacuat apa din opt curți”, a mai spus Alin Găleată.