Primul ministru Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la președinția PNL urmând să se confrunte la Congresul din toamnă cu actualul președinte, Ludovic Orban, care și-a anunțat deja candidatura. Premierul a făcut anuțul astăzi înaintea Consiliului Naţional al PNL în care se vor aproba calendarul alegerilor interne şi detaliile Congresului. Alturi de el s-au aflat nume grele ale partidului precum Gheorghe Flutur, Emil Boc, Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu, Alina Gorghiu,. Robert Sighiartău, Nicolae Ciucă, Dan Vâlceanu. Pe lista de susținători se află primarul municipiului Suceava Ion Lungu și senatorul Daniel Constantin Cadariu. “PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în acelaşi timp să ducă mai departe tradiţiile şi principiile liberale. Nu cred că acum este nevoie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face. Bilanţul mandatul meu de ministru al Finanţelor şi acum de al celui de premier demonstrează mai mult decât ceea ce aş putea să vă spun eu. Promisiuni auziţi zilnic de la toţi politicienii. Eu v-am obişnuit cu mai puţine vorbe şi mai multe fapte. Dragi colegi liberali, mesajul meu pentru voi este clar şi simplu, mă voi asigura că PNL va fi cel puţin opt ani la guvernare. Vom transforma România într-o ţară liberală de care să se bucure toţi românii”, a declarat Cîțu care a ținut să mulțumească ”liderilor puternici din PNL care au crezut în mine și care acum fac parte din echipa mea”.

Propunerea Biroului Executiv al PNL este ca alegerile în filiale să înceapă la 1 iunie, iar Congresul PNL să aibă loc în 25 septembrie, cu prezenţa fizică a 5.000 de delegaţi.