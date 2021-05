Premierul României, Florin Cîțu, le-a mulțumit directorilor de spitale din județul Suceava pentru implicarea în lupta anti-Covid. În cadrul vizitei pe care a efectuat-o vineri dimineață la centrul de vaccinare drive-thru din parcarea Shopping City Suceava, premierul a avut o întâlnire și cu directorii de spitale din municipiile și orașele din județ. „În primul rând, le mulţumesc şi le-am mulţumit, pentru că a fost un an foarte greu şi încă nu s-a terminat, dar a fost un an foarte greu prin care am trecut. Mai ales şi aici la Suceava știu că a fost o situație dificilă. Şi le-am a spus că nu trebuie să ne grăbim să trecem paturile de la ATI – COVID la non-COVID. Trebuie să găsim un sistem prin care, da, vom transfera în perioada următoare, dacă situația se menține la fel ca până acum, paturi la ATI – COVID către non-COVID, dar se punem la punct un sistem prin care vom putea într-o perioadă relativ scurtă, de maxim 10 zile, dacă este nevoie, să readucem aceste paturi înapoi în zona COVID”, a declarat premierul Florin Cîțu după întâlnire.