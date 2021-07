Prezent la Gura Humorului, la Conferința de alegeri pentru conducerea Organizației Județene Suceava a PNL, premierul Florin Cîțu a declarat că de aici se dă startul pentru scrutinul intern național din septembrie. Președintele Gheorghe Flutur l-a asigurat pe premier de susținerea Organizației liberale sucevene, iar Florin Cîțu a mulțumit pentru sprijin. Prim-ministrul a spus că alegerile din toamnă nu sînt despre persoana lui, ci despre rolul pe care-l va avea PNL pe scena politică în viitor. El a menționat că în 2024 vor fi patru rînduri de alegeri și că inamicul PNL este PSD. Florin Cîțu a afirmat: „PSD e speriat de mine. Sînt un liberal convins și nu voi face niciodată alianță cu PSD”. El le-a transmis liberalilor să se pregătească pentru opt ani de guvernare și că Moldova va fi liberală și se va dezvolta.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating