S-au obişnuit să nu ridice un deget şi să existe tot timpul cineva în anturajul lor care să le îndeplinească până şi cele mai ciudate dorinţe. Şi atunci când acea persoană lipsea, starurile au ajuns să angajeze personal pentru unele dintre cele mai aberante joburi din lume, potrivit click.ro.

Pink şi Jennifer Lopez au angajat ciupitor de sfârcuri.

Imediat înainte de-a urca pe scenă, persoana responsabilă cu sfârcurile lui Pink îi dă vedetei exact încrederea de care are nevoie înainte de show. La fel se întâmplă şi în cazul lui JLo, care are – după cum am văzut în videoclipul Jenny from the Block – pe cineva care se asigură că sfârcurile divei sunt întotdeauna la vedere, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/ciupitor-de-sfarcuri-sau-tinator-de-bauturi-vedetele-angajeaza-oameni-pentru