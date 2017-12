Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Viorel Seredenciuc a semnat, la Ministerul Dezvoltării, contractele de finanțare pentru modernizarea a trei drumuri cu fonduri din bugetul de stat. Este vorba despre Rădăuți-Vicovu de Sus, Panaci-Bilbor și Mălini-Găinești. Investițiile vor însuma peste 90 de milioane de lei. Din bugetul județului va fi asigurată o cofinanțare totală de aproximativ 2,4 milioane de lei.

” Modernizare DJ 174C, Panaci – Bilbor, km 0+000-3+660, județul Suceava „

Prin modernizarea drumului dintre localitatea Panaci, județul Suceava şi localitatea Bilbor, aflată la limita județului Harghita, se va scurta distanța de transport între cele două localități, respectiv între cele două județe cu 110 km. Tronsonul de drum judeţean DJ 174C, din județul Harghita a fost promovat spre finanțare de către Consiliul Județean Harghita.

” Reabilitare DJ 209 B, Văleni – Stânișoara – Iesle – lim. jud. Neamț, km 19+000 – 33+600, județul Suceava”

Acest drum face legătura între județele Suceava și Neamț, traversează Munții Stânișoarei, iar în vârful muntelui se află Crucea Talienilor.

Tronsonul cuprins între km 19+000 – 33+600 al drumului judeţean DJ 209B, se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei Mălini, asigurând accesul locuitorilor localităților Mălini, Poiana Mărului, Văleni, Stânișoara și Iesle între localități precum si cu localitățile din Județul Neamț.

Lucrările la acest obiectiv au demarat în anul 2010 și până în anul 2013 s-au executat lucrările de terasamente, podețele si îmbrăcămintea asfaltică pe un kilometru, ulterior lucrările sistându-se din lipsa fondurilor.

„Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus , km 1+800-23+276, județul Suceava”

Drumul județean DJ 178 C face legătura între municipiul Rădăuți și comunele Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca precum și orașul Vicovu de Sus, asigurând conexiunea cu drumul național DN 2E.

Prin realizarea obiectivului mai sus prezentat, va fi consolidată la nivel de județ acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulație rutieră, ele reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulație:

– se va asigura accesul rutier la instituțiile publice şi obiectivele comerciale şi industriale, de pe raza comunelor Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca precum și orașul Vicovu De Sus, cât şi din alte zone;

– se va asigura un trafic cu un confort sporit;

– se vor reduce factorii poluanți de mediu;

– se vor crea condiții pentru atragerea de investitori în zonă;

– Atragerea turiștilor în zonă și dezvoltarea agroturismului.