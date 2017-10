Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a transmis scrisori către Blue Air și Turkish Airlines prin care solicită deschiderea de noi curse interne și internaționale. El a adăugat că urmează să aibă întîlniri cu reprezentanții celor două companii. În prezent, pe Aeroportul de la Suceava operează Tarom și Wizz Air, fiind efectuate zboruri către București, Londra și cîteva localități din Italia. La începutul săptămînii, cînd pe Aeroportul de la Salcea a sosit pasagerul cu numărul 200.000 din acest an, președintele Flutur a spus că se fac demersuri pentru introducerea de noi curse. În același timp, el a afirmat că la Aeroport vor fi continuate investițiile pentru mărirea capacității de primire a pasagerilor.

