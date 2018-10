Consiliul Judeţean Suceava apelează la o casă de avocatură pentru a-i reprezenta interesele în procesul de la Tribunalul Cluj privind depozitul de deşeuri de la Pojorâta. Procesul a fost deschis de către Societatea Civilă Profesională de Avocaţi Plopeanu&Ionescu care a cerut anularea hotărârii Consiliului Local Pojorâta privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent depozitului de deşeuri, anularea în parte a autorizaţiei de construire din octombrie 2012 eliberată de preşedintele Consiliului Judeţean, exclusiv în ceea ce priveşte autorizarea lucrărilor de construcţii privind depozitul de la Pojorâta, desfiinţarea construcţiei depozitului ecologic şi constatarea caracterului nelegal al Acordului de mediu din octombrie 2009 emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău. Citaţia de chemare în judecată a Consiliului Judeţean Suceava a fost înregistrată în data de 11 octombrie a.c. actele procedurale de apărare urmând a fi depuse până la finalul acestei luni.

Seredenciuc susţine că un eşec al procesului ar pune în pericol nu doar depozitul ecologic de la Pojorâta ci întreg „Sistemul de management Integrat al deşejuruilor în judeţul Suceava”

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Viorel Seredenciuc, a declarat că se impune contractarea unei case de avocatură specializate în litigii de această natură întrucât acţiunea este una foarte complexă, timpul de pregătire a apărării este scurt iar un eşec ar pune în pericol nu doar depozitul ecologic de la Pojorâta ci întreg „Sistemul de management Integrat al deşejuruilor în judeţul Suceava” realizat cu bani de la Uniunea Europeană. „Motivat de solicitările reclamnaţilor invocate în cadrul cererii de chemare în judecată, ce vizează o serie de operaţiuni tehnice, avize, rapoarte şi studii de specialitate ale firmelor de consultanţă şi de proiectare implicate în cadrul proiectului SMID, care au fost concretizate prin adoptarea actelor administrative atacate, pentru a se evita o situaţie de natură avea un impact negativ, cu consecinţe financiare deosebit de grave asupra tuturor celor 114 localităţi ale judeţului care în final se vor răsfrânge asupra locuitorilor judeţului, apreciez imperios necesar achiziţia serviciilor juridice de consultaţă şi asistenţă de către o casă de avocatură sau de un cabinet de avocatură de prestigiu şi cu vastă experienţă în litigii similare. Analizînd prin prisma eficienţei în acţiuni juridice similare cât şi evitarea unei perioade necesare pentru studiu şi înţelegere a problematicii juridice şi tehnice, şi aici fac trimitere directă la perioada extrem de scurtă de elaborare şi depunere a actelor procedurale de apărare la dosarul cauzei prin raportare cu volum generos de informaţii ce trebuie analizate, respectiv o acţiune formulată pe un număr de 92 de file şi peste 300 de file de înscrisuri, studii şi planşe tehnice, o societaet civilă de avocaţi apare ca fiind cea mai calificată şi cu experienţă în a i se lansa o ofertă colaborare în aceată cauză”,a spus Seredenciuc.

120.000 de lei de le buget pentru serviciile juridice de consultanţă şi asistenţă

El a menţionat că depozitul ecologic de la Pojorâta a fost finalizat procesul verbal de recepţie a lucrărilor fiind semnat săptămâna trecută. Deliberativul judeţean întrunit marţi în şedinţă exraordinară a aprobat cu unanimitate de voturi achiziţia de servicii juridice de consultanţă bugetul alocat fiind de 120.000 de lei inclusiv TVA.