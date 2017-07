Consiliul Județean Suceava a aprobat astăzi înființarea unui nou traseu pentru transport persoane către Aeroportul Ștefan cel Mare. Cursele vor pleca de la Autogara din centrul Sucevei și vor fi operate în fiecare zi a săptămânii. Prima cursă a zilei va porni de la autogară la ora 4.00 și din aeroport la ora 5.00, iar ultima pleacă din autogară la ora 22.00 și din Aeroportul Ștefan cel Mare la ora 23.00.

Potrivit hotărârii CJ Suceava, în intervalele orare 4:00-9:00, 15:00-18:00 și 19:00 – 22:00 cursele vor circula din oră în oră, în afara acestor ore microbuzele urmând să circule din 30 în 30 de minute. De precizat că la ora 21.00 nu va fi nici o cursă din autogară.

Licitația pentru atribuirea traseului va avea loc pe 28 august, iar în situația în care aceasta se va finaliza în timp util, cursele ar putea deveni operaționale de pe data de 1 septembrie. Firmele care vor să se înscrie la licitație trebuie să dețină minim patru vehicule active, fiecare dintre acestea cu minim 23 de locuri.

