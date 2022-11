Consiliul Județean Suceava a dat undă verde realizării documentațiilor tehnice pentru construcția drumului expres A7 Suceava-Botoșani. Deliberativul județean a aprobat în unanimitate proiectul privind elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire și elaborarea Proiectului Tehnic pentru drumul expres în regim de autostradă Suceava-Botoșani, proiect care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă cu fonduri europene prin POIM. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, documentațiile trebuie depuse de îndată la CNAIR în vederea aprobării. El a ținut să precizeze că investiția se realizează în urma asocierii între Consiliile Județene din Suceava și Botoșani și Primăriile celor două municipii, Consiliul Județean Suceava fiind lider de proiect.

Flutur: ”Astăzi scriem încă o pagină de istorie aici la Suceava”

Prin acest proiect, a spus Flutur, se va construi un drum pe patru benzi în lungime de 19,5 kilometri. ”Aici noi ne asumăm să înființăm Unitatea de Implementare și cred că astăzi mai scriem o pagină de istorie aici la Suceava pentru prelungirea Autostrăzii A7 Suceava- Botoșani. Aceste discuții le-am avut mai demult cu cei de la Ministerul Transporturilor, de la CNAIR și la începutul anului cu omologii mei de la Botoșani pentru a ne asocia să dăm drumul la proiecte mari. Unul dintre ele este această prelungire a autostrăzii și aici e vorba de 19,5 km. De ce doar atât? Pentru că acest tronson de drum se descarcă în nodul de autostradă de aici de la Aeroportul Salcea mai exact de la Plopeni și merge până în centura viitoare a Botoșaniului care e până la pădurea Baisa. Deci nu intră până în Botoșani așa cum nu vine nici până în orașul Suceava”, a explicat Flutur. Valoarea totală a Studiului de Fezabilitate este de 21 de milioane de lei din care 17,8 milioane sunt eligibili. Diferența este pusă de cei patru asociați.

El a arătat că investiția este una extrem de necesară și că va deschide o nouă perspectivă de dezvoltare a zonei. ”Această construcție în regim de autostradă pe patru benzi cu separatoare de sens deschide o nouă perspectivă de dezvoltare a zonei de nord este României foarte puternic pentru că eu cred că aici se poate investi mai ușor pentru că Suceava și Botoșani vor fi la o distanță de doar la 15 minute de mers cu mașina pe autostradă. Și dacă ne gândim că Suceava, Botoșani și împrejurimile au peste 300.000 de locuitori noi devenim un pol de dezvoltare pentru investiții și forță de muncă care ar putea fi luat în calcul ca Iașiul. Avantajul nostru este că Botoșani și Suceava sunt foarte aproape și avem aeroportul aici.

Noi dăm drumul la construcția unui drum de la aeroport spre Burdujeni cu care suntem în proceduri. Probabil că o să avem în vedere și drumul spre Dumbrăveni de la Aeroport. Va fi o zonă dinamică de dezvoltare între Suceava și Botoșani în perioada următoare. Asta o văd și în perspectiva refacerii Ucrainei cu multă forță de muncă care să poată lucra și în afară dar și la noi acasă pentru că pot fi multe parcuri industriale, multe investiții dacă ai infrastructura de transport rapid”, a mai spus Flutur.