Consiliul Județean Suceava va aloca o sumă de 200.000 de lei pentru organizarea ediției din acest an a „Galei Colosseum Tournament”. În prima ședință a deliberativului urmează să se aprobe asocierea județului Suceava, prin Consiliul Județean, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina și Asociația Legio Phoenix MC Suceava în vederea organizării proiectului „Gala Colosseum Tournament”. Ediția de anul acesta a galei de kickboxing ar urma să aibă loc în data de 29 iunie în Cetatea de Scaun a Sucevei. Promotorul evenimentului, Gabriel Georgescu, a anunțat că ediția de anul acesta va fi „cea mai tare hală de kickboxing din România”. „Continuăm tradiția organizării evenimentelor noastre speciale cu scopul clar de a transforma Cetatea de Scaun a Sucevei, orașul și județul Suceava într-o adevărată <Mecca> a sporturilor de contact la nivel mondial”; a spus Gabriel Georgescu. El a arătat că în ziua precedentă galei, pe 28 iunie, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava va fi organizat cântarul pentru sportivii participanți, precum și un concert cu Puya sau formația Paraziții. De pe esplanada Casei de Cultură nu vor lipsi soldații romani, care anul acesta vor fi acompaniați de răzeșii lui Ștefan cel Mare, marcând astfel o trecere în timp și istorie.

Organizatorii anunță că la ediția de anul acesta a galei, pe 29 iunie, spectatorii vor avea parte de numeroase surprize. Astfel, pentru prima dată în România, pe platoul cetății va fi înființat un ludus roman, adică o școală de gladiatori exact cum era în vremurile romane. La ediția de anul acesta vor fi prezenți invitați de marcă, printre care Remy Bonjasky, Peter Aerts și Semmy Schilt. „Unul dintre momentele de succes al evenimentului din 2023 a fost muzica asigurată de Bandul Simfonic Orchestra de la Botoșani motiv pentru care vom repeta această experiență și la gala din acest an. De asemenea, vrem să organizăm și un concert cu un artist în vogă, precum Lidia Buble, Delia sau Irina Rimes”, a mai spus promotorul evenimentului. El a subliniat faptul că la ediția din 2024 a galei Colosseum Tournament”, suceveanul Bogdan Floriștean își va apăra centura mondială în fața campionului Japoniei, iar un alt luptător de marcă Mihai Rusu va lupta pentru centura intercontinentală „World Kickboxing Union”, una dintre cele mai vechi federații pro din lume.

Evenimentul va fi transmis internațional pe Fightbox, în peste 80 de țări de pe 4 continente și la nivel național pe postul Digi Sport.

În cadrul galei se va realiza și un film documentar intitulat „Țara lui Ștefan cel Mare”.