Consiliul Judeţean Suceava va aloca sume importante de bani pentru spitalele din Rădăuţi, Câmpulung, Vatra Dornei şi Gura Humorului. Preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că după ședința de azi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, ca urmare a solicitărilor primite, a decis să propună în ședința extraordinară de vineri a deliberativului judeţean alocarea sumei de 3.000.000 lei cu titlul de ajutor pentru situații de extremă dificultate pentru municipiile Rădăuți, „care are o implicare consistentă în această perioadă”. „Noi le-am mai acordat sprijin, iar acum propun pentru Rădăuţi alocarea a încă 1.000.000 lei. De asemenea, propun alocarea unor sume de câte 500.000 de lei pentru Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Siret şi Gura Humorului, în vederea asigurării de resurse financiare suplimentare pentru spitalele aflate sub autoritatea acestora, având în vedere creșterea numărului de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și propunerea înaintată Ministerului Sănătății de suplimentare a spitalelor/sectoarelor suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți COVID-19 în județul Suceava, avizată prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 49/22.10.2020. În mare parte, am constituit aceste resurse ca urmare a anulării unor evenimente incluse în calendarul de acțiuni în această perioadă și din economiile rezultate în urma unor licitații”, a spus Gheorghe Flutur.