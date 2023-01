Consiliul Județean Suceava va aproba, săptămâna viitoare, bugetul pentru acest an. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în bugetul pentru acest an sunt finanțate obiective de investiții importante ce vor contribui la dezvoltarea economică a județului. Gheorghe Flutur a arătat că bugetul pentru acest an este de aproape 870 de milioane de lei, iar aproape 60% din sumă, adică peste 511 de milioane de lei, va fi pentru dezvoltare. El a spus că una dintre prioritățile anului 2023 este finanțarea lucrărilor la drumurile județene, totalul sumelor alocate pentru aceste investiții fiind de 391 milioane de lei, din care 49.525.000 de lei sunt pentru reparații curente și activitatea de iarnă, 265.453.350 de lei sunt pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, printre care axa strategică Iași – Suceava, elaborarea documentației pentru drumul expres A7 Suceava – Botoșani, îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți; 85,742 milioane de lei pentru lucrările finanțate prin PNDL și circa 40 de milioane de lei pentru alte obiective de investiții. „Dintre acestea din urmă amintim întocmirea studiilor de fezabilitate pentru variante de ocolire Gura Humorului și pentru drumul de legătură între DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), întocmirea documentațiilor necesare realizării unor lucrări de modernizare și asfaltare a DJ 172D Grădinița (limita județul Bistrița Năsăud) – Teșna, DJ 177A Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN 17 B), DJ 176 Argel – Brodina de Jos și DJ 208B Hânțești-Șerbănești și continuarea lucrărilor de modernizare la DJ 209L Solonețu Nou – Pleșa, DJ 176 Argel, DJ l 77B Câmpulung Moldovenesc – Gemenea și DJ 178 Humoreni -Bălăceana.

Investiții importante pentru modernizarea Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava

Gheorghe Flutur a spus că și anul acesta Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” va beneficia de sume importante de bani de la bugetul județean, respectiv 25,344 milioane de lei, cele mai mari alocări fiind pentru modernizarea, transformarea și extinderea secției de oncologie. El a adăugat că în secțiunea de dezvoltare au fost înscrise sume și pentru alte investiții ale Consiliului Județean și unităților subordonate, inclusiv pentru cele ale căror achiziție/plata nu a putut fi finalizată în anul 2022. Aici, președintele CJ Suceava a amintit de cofinanțarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, finalizarea terminalului 2 de la Aeroportul Ștefan cel Mare, finalizarea obiectivului de investiții „Amenajare etaj clădire Garaj auto utilaje mari și remiză PSI în spații administrative, desfacere construcții C2 (birouri) și C3 (turn control), relocare utilități inclusiv centrală termică și amenajare teren la aeroport, întocmirea documentației pentru al treilea terminal de pasageri și a unui terminal cargo la aeroport, realizarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul Ștefan cel Mare și Parcul Industrial Bucovina I”, întocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul „Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean Suceava, proiectare a documentației tehnico – economice pentru lucrările de închidere și monitorizare post-închidere a depozitului ecologic de la Pojorâta, realizare studiului privind determinarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor la nivelul județului Suceava, întocmire documentații și studii necesare realizării campusului școlar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, din orașul Vicovu de Sus, prin construire de clădiri, reabilitare și dotare”, finalizarea planului de amenajare teritorială a județului Suceava; inițierea studiului de prefezabilitate pentru amenajarea unui domeniu schiabil în masivul Giumalău; realizare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru arealul turistic al munților Rarău; întocmire notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat de control și monitorizare a prestării serviciului de transport public județean de persoane”.

6,636 milioane de lei pentru lucrări la Cetatea de Scaun a Sucevei

Gheorghe Flutur a mai declarat că la acestea se adaugă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv cele derulate în parteneriat, printre care a amintit de creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne, „Șanse egale pentru un viitor mai bun” – la Grădinița Specială Fălticeni, creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale ,,Sf. Stelian” din Rădauti, „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 (documentații pentru Muzeul Satului Bucovinean Suceava; Muzeu Casă Memorială „Simion Florea Marian” Suceava; modernizare DJ 177 C Păltinoasa – Valea Moldovei – DJ 209 A; modernizare DJ 209 A Fălticeni -Horodniceni – Cornu Luncii -Mălini – Slatina; modernizare DJ 209 B Mălini -Văleni), sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, etapa a II-a de proiect (fazare) și înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER din Siret. Alte proiecte la care a făcut referire Gheorghe Flutur sunt investiții și dotări la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava cu o alocare bugetară de 2.319.860 lei; investiții și dotări la unitățile de cultură subordonate cu o alocare bugetară de 6.636.430 lei, cea mai mare suma fiind alocată pentru „Lucrări de plombare și chituire zidărie, restaurare contraescarpă și pod de acces la Cetatea de Scaun”, dotări pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava în valoare de 974.730 lei; dotări pentru Centrul Militar Județean Suceava în valoare de 200.000 lei și dotări pentru Serviciul Public Salvamont în valoare de 134.000 lei.