CJ Suceava a lansat procedura de consultare publică pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru centura orașului Gura Humoruluo. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. și care va fi propus la finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Potrivit anunțului transmis de CJ Suceava, proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea asigurării infrastructurii de bază necesară cererii de transport în creștere, asigurând un grad ridicat de siguranță a traficului rutier. Astfel, proiectul are în vedere următoarele rezultate: creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T, modernizarea / dezvoltarea rețelei rutiere, inclusiv construcția de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naționale / Trans-Regio si Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeaua TEN-T sau creșterea accesibilității regionale; ocolirea zonei Orașului Gura Humorului; îmbunătățirea legăturilor între diferite localități care sunt interdependente sau nu economic prin reducerea timpului de călătorie ca urmare a creșterii vitezei de deplasare; degrevarea de trafic a drumului național DN 17, drum care prezintă lungimi însemnate de traseu în intravilanul Orașului Gura Humorului, pe rețeaua de străzi. „Aceasta degrevare de trafic va conduce inclusiv la reducerea numărului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major pe traseul variantei de ocolire”, se arată în anunț. Prin proiect se mai urmărește și scăderea emisiilor poluante din oraș și localitățile tranzitate si îmbunătățirea condițiilor de viată; îmbunătățirea confortului utilizatorilor și dezvoltarea socio-economică a zonelor adiacente.

Reamintim că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, amintea la mijlocul lunii septembrie că în urma unei ședințe care a avut loc la București, conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis avizul pentru Analiza Multicriterială 1 pentru Varianta Ocolitoare Gura Humorului. CNAIR a avizat proiectul pentru centura Gura Humorului, fiind luate în calcul inițial trei variante, iar în urma AMC 1 au rămas două variante.

„Prima variantă, marcată cu galben, cu o lungime de 10,078 km. se desprinde din Drumul de mare viteză Baia Mare -Suceava Lot 3, pe raza localității Frasin, care va fi și punct de început al VO Gura Humorului unde este prevăzut un nod de urcare din drumul național DN 17. În continuare se traversează cu un pod de aproximativ 280 metri râul Moldova, se intersectează cu drumul județean DJ 177D, râul Moldova și Humor pe care le supra traversează printr-un viaduct de aproximativ 5.120 metri ajungând până în zona de sud, în proximitatea gropii de gunoi sigilată a orașului Gura Humorului. O ultimă supra traversare se va realiza pe raza localității Păltinoasa, peste drumul județean DJ 177C, unde este prevăzut un pasaj de 40 metri. Traseul se finalizează și se conexează la traseul stabilit prin proiectul Drumul de mare viteză Baia Mare – Suceava Lot 3, unde pe raza comunei Păltinoasa se va realiza un nod rutier care se va descărca în sensul giratoriu existent aflat la intersecția dintre DN 17 și DN 2E”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că traseul trece pe lângă aria protejată Piatra Pinului, iar nodul de la capătul traseului intersectează aria naturală Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși.

În coridorul viitoarei variante nu se află terenuri contaminate și nici clădiri care necesită demolare. Datorită restricțiilor avute în zona ariei protejate, pe această zonă viteza de proiectare se va reduce la 80 km/h pe aproximativ 1,5 km.

a doua variantă luată în calcul, colorată în roșu, cu o lungime de 8,281 km începe la fel ca prima varinată, dar va traversa drumul național DN 17 și calea ferată prin intermediul unui viaduct de aproximativ 200 metri unde este prevăzut un nod rutier.

Ulterior va urmări traseul primei variante fiind prevăzut un viaduct peste DJ 177D, peste râul Moldova și râul Humor de aproximativ 5/120 m, până în proximitatea kilometrului 6+500 unde acesta face o buclă spre nord, ocolind pe la sud groapa de gunoi a orașului, și supra traversează cu un pasaj de 40 m DJ 177 C. În zona kilometrului 9+400 se va realiza un nod rutier care va asigura coborârea respectiv urcarea pe Varianta de ocolire asigurând toate relațiile de mers.

De subliniat este că traseul propus nu afectează zone naturale protejate, cele mai apropiate arii fiind aria protejată Piatra Pinului și aria naturală Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși.

