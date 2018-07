Consiliul Județean Suceava va mai primi 2,1 milioane de lei de la Guvern pentru reparații la drumurile județene afectate de inundațiile din această vară. Informația a fost transmisă de Instituția Prefectului. Anterior, Guvernul a alocat în același scop aproape 5,5 milioane de lei. Prefectura a comunicat că Executivul a mai aprobat 1,7 milioane de lei pentru refacerea digului de la stația de captare a apei de la Berchișești și 984.000 de lei pentru refacerea Stației de tratare a apei potabile Baia 3. De asemenea, Guvernul a repartizat aproximativ 20 de milioane de lei unui număr de 28 de unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, pentru efectuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate de inundații, cu prioritate pentru refacerea de diguri, poduri, podețe, punți pietonale și apărări de maluri.

