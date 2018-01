Cu 20 de voturi favorabile, Consiliul Local Suceava a decis prelungirea cu 15 ani a termenului de folosință gratuită a etajelor 3,4 și 5 din clădirea unde funcționează Primăria. Cele trei etaje sunt în proprietatea Consiliului Județean. Actualul protocol de predare-primire expiră la primăvară.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating