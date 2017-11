Consiliul Local Suceava va lua în discuţie în şedinţa programată să aibă loc marţi, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, întocmirea documentaţiei privind organizarea circulaţiei rutiere în sensuri unice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare în municipiul reşedinţă de judeţ. Anunţul a fost făcut de primarul Ion Lungu, miercuri în conferinţa de presă săptămânală. Lungu a declarat că dorinţa este aceea de a face cât mai multe sensuri unice în oraş dar în primul rând pe bulevardul principal de la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni până la sensul giratoriu de la McDonalds.

„În primul rând vom trata această temă de sens unic de la intrarea în Suceava pe Bulevardul 1 Mai, Ştefan cel Mare, Ana Ipătescu, Nicolae Bălcescu şi mai departe Mihai Eminescu, Mărăşti, George Enescu. Ideea e de a face sens unic de la intrarea în oraş până în centrul municipiului Suceava sigur cu întoarcere pe bulevardul George Enescu şi cu străzile aferente începând cu strada Scurtă, Universităţii, Nicolae Bălcescu, Mărăşti, Mihai Eminescu. Vom trata de asemenea încă 45 de străzi în detaliu din punct de vedere al circulaţiei rutiere să vedem acolo unde se impune să mai facem sensuri unice sau să îmbunătăţim acolo unde sunt sensuri unice să vedem ce măsuri mai putem lua pentru a fluidiza circulaţia. La fel de important vom trata în mod special circulaţia în intersecţii şi în sensurile giratorii”, a explicat primarul. În noul studiu, a spus Ion Lungu, vor mai fi tratate probleme legate de securitatea circulaţiei pietonilor, amenajări specifice în apropierea unităţilor de învăţământ, staţii de transport în comun, lărgiri de străzi şi amenajări de trotuare, benzi de viraj stânga dreapta, treceri pentru pietoni, parcări de reşedinţă şi de carosabil şi piste pentru biciclete.