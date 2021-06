Clădirea care găzduiește Biblioteca Municipală ”Eugen Lovinescu” și Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea” a fost redeschisă după ample lucrări de reabilitare și renovare. Evenimentul a avut loc vineri, 25 iunie, în prezența primarului din Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, precum și a numeroși fălticeneni. Inaugurarea a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți din Fălticeni, după care primarul Coman a ținut să precizeze că îl bucură faptul că Biblioteca Municipală ”Eugen Lovinescu”, Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea a fost reabilitat în totalitate și s-a deschis din nou publicului. „Avem aici o clădire frumoasă, care îndeplinește două roluri. Și ne bucură faptul că am reușit într-un timp relativ scurt să realizăm această reabilitare, această modernizare. A fost un gest absolut normal, firesc și aveam o datorie morală atât eu, cât și colegii din Consiliul Local să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a reuși să îndeplinim o datorie sfântă de a păstra și de a reabilita, repara o clădire emblematică pentru Fălticeni. Spuneam că sunt două instituții care vor fi aici în Muzeul Fălticeniului, în Biblioteca Municipală, dar o să mai avem un spațiu dedicat pe care o să-l numim Grigore Ilisei pentru că un fălticenean de-al nostru a pus umărul la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și creșterea patrimoniului cultural printr-o donație extrem de generoasă. Și multe din operele pe care maestrul Grigore Ilisei le-a adunat de-al lungul vieții se vor regăsi aici într-un spațiu dedicat. Îi mulțumim”, a declarat Cătălin Coman. Invitat să ia cuvântul, maestrul Grigore Ilisesi a făcut un istoric al Muzeului Fălticenilor „Vasile Ciurea” și în același timp a spus că îl bucură faptul că cea mai mare parte din biblioteca sa a donat-o către Biblioteca Municipală din Fălticeni.

Bogdan Gheorghiu: „Felicit primăria Municipiului Fălticeni pentru devotamentul de a genera proiecte care vin mai aproape de oameni și care depășesc granițele instituțiilor culturale clasice”

A urmat apoi citirea mesajului transmis de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a ținut să sublinieze încă de la început că municipiul Fălticeni va fi orașul său de suflet, iar orice proiect care aduce dezvoltare în localitate nu poate decât să îl bucure. „Trebuie să punem în valoare fiecare obiectiv, monument istoric fiecare idee creativă pentru a crește atât încrederea fălticenenilor în forțele proprii, cât și pentru a ne forma o imagine coerentă și puternică în ochii vizitatorilor. Felicit primăria Municipiului Fălticeni pentru devotamentul de a genera proiecte care vin mai aproape de oameni și care depășesc granițele instituțiilor culturale clasice. Îmi doresc ca restaurarea și reabilitarea monumentului istoric Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea să aducă vitalitate culturală și ca planurile pregătite pentru Biblioteca Municipală Eugen Lovinescu să aducă elevii mai aproape de competențele pe care le pot dobândi prin fiecare carte citită”, a transmis Bogdan Gheorghiu.

Niculai Barbă: ”Poate nu întâmplător aici la Fălticeni administrația și cultura sunt atât de apropiate”

Invitat să ia cuvântul, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă a spus că acestă inaugurare este un moment deosebit atât pentru Fălticeni, cât și pentru întreg județul Suceava. „Iată că două clădiri monumente istorice se află față în față și în momentul acesta ele au și o utilitate concretă. Primăria iar în fața acesteia sunt muzeul și biblioteca. Poate nu întâmplător aici la Fălticeni administrația și cultura sunt atât de apropiate. Nici nu aveați cum să faceți altfel domnule primar. Aș spune că nu este suficient să avem patrimoniu material să avem clădiri, fie ele și monumente istorie, dacă nu am avea oameni potriviți, în timpurile potrivite, la locul potrivit. Și gândindu-mă la ce a însemnat Muzeul Fălticenilor la înființare la 1914, mă gândesc la Vasile Ciurea, care s-a întors după 11 ani după ce plecase la Iași și a pus bazele acestui muzeu, muncind împreună cu elevii și cu ceilalți apropiați, circa 20 de ani pentru a înființa acest muzeu. Și dacă la 1968 administrația de atunci desființa Muzeul Fălticeniului, împrăștiind pur și simplu colecțiile, iar o parte dintre ele le veți regăsi la Ruginoasa, din fericire o parte din ele le veți regăsi la celelalte muzee din Fălticeni. Poate veți considera că le veți reuni aici”, a declarat Niculai Barbă.

El a făcut un apel către fălticeneni să vină la bibliotecă, să citească și să petreacă mai puțin timp în mediul online. „Suntem încă în pandemie. Pe toată perioada aceasta am auzit doar de online și mediul virtual. Poate că învățăm ceva din această lecție sau din realitatea crudă a pandemiei, când viața noastră nu exista decât pe mediul online. Am învățat cred să prețuim mai mult realitatea. Nu există viață adevărată pe online. Mediul în care funcționează așa și este definit, virtual. Deci nu există în modul real. În toate activitățile pe care la nivelul Consiliului Județean le-am făcut am implicat toate instituțiile să desfășoară activități reale, în teren. Și apoi pe online să reflectăm activitățile reale care s-au întâmplat”, a spus vicepreședintele CJ Suceava.

El a remarcat faptul că dacă în 1968 administrația de atunci desființa muzeul din Fălticeni, în 2021 administrația locală și cea județeană înființează instituții de cultură.

„Vreau să fac o referire la inițiativa administrației județene și anume că la Fălticeni urmează să se înființeze un Muzeu de Artă Sacră în clădirea fostului Consulat Austriac. Proiectul este depus, este într-o fază avansată și sigur se va ajunge la finanțare. Iar prin grija administrației județene Fălticeniul va mai beneficia într-un mod binemeritat de încă un muzeu”, a declarat Niculai Barbă.

Profesorul Vasile Nistoreasa, fost director al Bibliotecii Municipale, Cetăţean de Onoare postmortem al Municipiului Fălticeni

La finalul momentelor oficiale ale inaugurării, primarul Cătălin Coman a acordat, post-mortem, diploma de ce Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni profesorului Vasile Nistoreasa, fost director al Bibliotecii Municipale. Aceasta i-a fost înmânată soției celui care a fost profesorul Vasile Nistoreasa. Manifestările au continuat cu vizitarea bibliotecii și muzeului, cu vernisajul expoziţiei de pictură cu lucrările pictorului Alexandros Pintilii Karciucas şi vernisajul expoziţiei de fotografie semnată de artistul fotograf Codrin Anton. Evenimentele s-au încheiat cu un spectacol de muzică clasică, folk şi momente lirice, realizat cu sprijinul Asociaţiei „Fălticeni Cultural”. Concertul a fost susținut de Cvartetul Passione, soliştii Maria Gheorghiu şi Radu Graţianu, iar la final cei prezenți s-au bucurat de un moment liric susținut de actorul Constantin Bebe Cotimanis.

Muzeul Fălticenilor a fost reabilitat printr-un proiect de 3,2 milioane de lei

Primarul Cătălin Coman a reamintit că investiția în reabilitarea Muzeului Fălticenilor a fost realizată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală valoarea ei ridicându-se la 3,2 milioane de lei, din care 2,6 milioane de lei de la bugetul de stat iar restul de la bugetul local. Tot de la bugetul local au fost alocaţi bani pentru dotări moderne, mobilier nou, tehnică de calcul, sistem de proiecţie video. Demersurile pentru realizarea acestui proiect au început în anul 2016 iar lucrările în vara anului trecut. Clădirea dispune la etaj de o sală de lectură cu facilităţi multimedia iar la subsol de o cafenea literară.