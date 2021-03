Clădirea unde funcționează Școala „Grigore Ghica Voievod” din cartierul sucevean Ițcani nu necesită autorizație de securitate la incendiu fiindcă a fost construită în anii `60, însă au fost luate măsuri pentru a nu se întîmpla vreo nenorocire. Directoarea unității școlare, profesoara Marlena Moscal, a declarat, la Radio Top: „Numai clădirile construite după 1998 sau care și-au modificat arhitectura au nevoie de acea autorizație. Școala noastră este ridicată în 1964. M-am gîndit foarte serios la problema autorizării din partea ISU, mai ales în condițiile de acum, dar sînt foarte multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Avem o persoană responsabilă cu securitatea la incendiu. Sînt proceduri. Cei care avem acoperiș trebuie să facem ignifugarea. Noi am schimbat instalația electrică. Cu ajutorul Primăriei Suceava am efectuat niște lucrări foarte costisitoare, foarte laborioase. Anul trecut am terminat și instalația de detectare a incendiilor. Avem și stingătoare de incendiu”. Profesoara Moscal a adăugat: „În perioada asta, cînd în toate clasele sînt videoproiectoare, sînt aparate în priză, e un stres și încă trebuie insistat și asupra educației cu privire la situațiile de urgență”. Declarațiile au fost făcute în contextul în care sîmbătă, 6 martie, Palatul Administrativ din Suceava a fost afectat de un puternic incendiu.