Tehnica viitorului pentru firmele administrare blocuri sau cladiri este orientata catre tehnologie integrata si sisteme predictive. Prabhu Ramachandran, fondator si CEO al Facilio, o companie din New York, US care se ocupa cu realizarea software-ului pentru administrarea cladirilor, impartaseste informatii despre noile tendinte din aceasta bransa.

Trecerea de la managementul traditional al cladirilor la cel inteligent

Exista o evolutie clara a digitizarii capacitatii operationale in spatiul de administrare a cladirilor, dar este nevoie de mai multe lucruri, cum ar fi Internet of Things (IoT), invatarea automata (ML) si inteligenta artificiala (AI). Totodata, la nivel global, si cu precadere in Orientul Mijlociu, se observa trecerea de la managementul traditional al cladirilor catre o urmarire inteligenta si predictiva a instalatiilor.

Cu toate ca managementul cladirilor si industria de intretinere a instalatiilor sunt in mare parte automatizate, abordarea in detaliu a mai multor sisteme care lucreaza izolat nu a reusit sa aduca beneficii proprietarilor sau chiriasilor.

Acest lucru inseamna ca, in timp ce matricea de sisteme si senzori dintr-un portofoliu de cladiri furnizeaza o multime de date, ele sunt inutile, nefiind exploatate. In ciuda investitiilor in valoare de miliarde de dolari in automatizarea cladirilor, acestea continua sa functioneze sub nivelul lor optim.

Solutii pentru exploatarea eficienta a datelor

Exploatarea eficienta a datelor obtinute si o platforma adecvata, cum este cea oferita de Facilio care integreaza tehnologii percum IoT, Ml si Ai cu sistemele de automatizare existente, ar putea aduce nenumarate beneficii proprietarilor si chiriasilor. Astfel, firma administrare bloc sau cladiri, ar putea deveni mult mai eficienta, intervenind in timp util in pentru reparatiile necesare in mentenanta cladirilor.

Conectivitatea ar permite sistemelor sa lucreze impreuna in tandem pentru a furniza operatiuni predictive de intretinere. Tehnologia IoT conecteaza subsistemele izolate anterior intr-o cladire si colecteaza date operationale in timp real. Aceste date colectate sunt apoi supuse analizei bazate pe AI si pot genera scenarii si etapizari ale operatiilor si actiunilor necesare.

Mai mult, algoritmul ML permite sistemului sa invete continuu si sa contribuie la imbunatatirea ciclurilor operationale. Aceasta va ajuta firmele administrare bloc sa ia deciziile pe baza datelor, permitandu-le sa obtina nu numai o imagine de ansamblu a ceea ce se intampla in cladire, ci si sa dezvolte un control mai bun al performantelor cladirii.

Managementul cladirilor bazat pe datele furnizate de sistemul de automatizare ofera numeroase beneficii

Managementul bazat pe date automatizate, abiliteaza echipele de interventie cu o vizibilitate mai mare si in timp real asupra performanetelor cladirilor. Acest lucru ajuta la crearea unui model predictiv de interventii.

Mecanismele de detectare a deficientelor predictive coreleaza in mod inteligent alarmele de eroare si declanseaza comenzi de lucru automatizate personalului autorizat.

Acest lucru inseamna ca echipele vor fi mult mai bine organizate, vor avea planificari si vor deveni mai productive. Totodata, se va putea interveni mai eficient pentru stingerea incendiilor in situatiile de urgenta.

De asemenea, echipele vor fi mai bine informate cu privire la anomaliile activelor, fiind mai receptive si mai rapide in demararea actiunilor corective necesare.

Toate acestea au ca efect managementul adecvat al unei cladiri moderne, bine intretinuta. Totodata, ele sunt o garantie pentru o experienta incantatoare pentru chiriasi si ocupanti, crescand considerabil randamentul firmelor de administrare bloc, dar si al firmelor de investitii imobiliare.