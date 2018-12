Joi, 13 decembrie, ora 18:30, la Institutul Cervantes din Bucuresti (Bulevardul Regina Elisabeta 38), va avea loc o dezbatere cu tema: „Valorile universale ale literaturii” pornind de la volumul Fiica Estului, de Clara Uson (traducere din limba spaniola si note de Mariana Sipos), aparut in 2017 in colectia „Biblioteca Polirom. Actual” a Editurii Polirom.

Evenimentul, organizat de Ambasada Spaniei la Bucuresti si gazduit de Institutul Cervantes, are ca scop promovarea limbii si culturii spaniole, si va dispune de traducere simultana.

Dialogul va fi moderat de Mariana Sipos, diplomat, scriitor si traducator.

Sase tineri, trei baieti si trei fete, stau de vorba intr-un McDonald’s din Moscova si ajung la o disputa aprinsa despre nationalism si manipulare politica. Sint studenti din Belgrad si se afla in Rusia intr-o excursie – un cadou de absolvire a facultatii, inaintea examenelor finale. Excursia aceasta va schimba destinul uneia dintre fete: Ana Mladic, personaj inspirat din realitatea cea mai crunta a fostei Iugoslavii, la inceputul anilor ’90, in timpul razboaielor sirbo-croat si sirbo-bosniac. Ana nu este altcineva decit fiica generalului Ratko Mladic, pe care ea il adora si il considera un adevarat erou al Serbiei, dar care avea sa fie repede cunoscut in toata lumea ca „macelarul din Balcani” si judecat la Haga pentru crime de razboi. Romanul Fiica Estului, care are in centru destinul tragic al Anei, a trezit un interes enorm, caci pare aproape de necrezut cum a reusit o tinara scriitoare din Spania sa se documenteze la fata locului, sa inteleaga si sa recreeze istoria – veche sau recenta – a unei regiuni din Europa ce pare uneori de neinteles chiar si pentru istorici.

Clara Uson s-a nascut in 1961 la Barcelona. A facut studii de drept si a profesat ca avocat, apoi si-a indreptat atentia catre literatura. A publicat mai multe romane, printre care Noches de San Juan (cu care a cistigat Premiul Lumen), Primer vuelo, El viaje de las palabras si Perseguidoras. In 2009, romanul Corazon de napalm este distins cu Premiul Biblioteca Breve. La hija del Este (Fiica Estului, 2012) se va dovedi un bestseller, ajungind la sapte editii. Pentru el, Clara Uson primeste Premiul Ciudad de Barcelona si prestigiosul Premio de la Critica, o recompensa literara acordata anual de un juriu al criticilor literari spanioli celui mai bun roman scris in limba spaniola din intreaga lume. De curind, Clarei Uson i s-a decernat Premiul Sor Juana Ines de la Cruz in cadrul Tirgului de Carte de la Guadalajara, Mexic, pentru romanul Asasinul timid (El asesino timido)