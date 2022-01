Asociația Industrii Creative, organizator al Classix Festival, cu sprijinul partenerului principal al ediției 2022, Kaufland România, lansează programul de masterclass-uri Classix in Art.

10 cursuri de măiestrie susținute de muzicieni din Norvegia, Polonia, România, Suedia, Insulele Feroe și Germania vor facilita perfecționarea a 52 de studenți ai universităților și liceelor cu profil muzical din România. Participarea la aceste sesiuni se face pe bază de înscriere online, în limita locurilor disponibile și în baza evaluărilor realizate de o comisie de specialiști în domeniile de aplicare.

Termenul limită al înscrierilor este 5 februarie 2022, iar anunțul selecției participanților la cursuri va fi făcut pe 8 februarie 2022. Masterclass-urile se vor desfășura în limba engleză, la Casa Balș (Str. Cuza Vodă nr. 29, Iași) și la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (Str. Costache Negruzzi 7-9). Participanților selectați li se va asigura cazarea și diurna în Iași pe perioada desfășurării masterclass-urilor, precum și decontarea transportului.

Cursurile se vor desfășura la Iași în datele de: 14, 16, 17 și 18 februarie 2022. Profesorii și artiștii invitați să le găzduiască sunt: Bjarne Magnus Jensen (Norvegia) – vioară, Anna Lipiak (Polonia), Grzegorz Niemczuk (Polonia) și Håvard Gimse (Norvegia) – pian, Felicia Greciuc (România) – oboi, Ștefan Diaconu (România) – flaut, Jonas Lyskjær Frølund (Danemarca) – clarinet, Niklas Kallsoy Mouritsen (Insulele Feroe) – corn, Constantin Barcov (România / Suedia) – fagot și Gustav Rivinius (Germania) – violoncel.

Organizarea masterclass-urilor este posibilă cu sprijinul partenerului principal al festivalului, Kaufland România, precum și a partenerilor culturali și diplomatici: Ambasada Regatului Danemarcei în România, Institutul Polonez București, Centrul Cultural German Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Academia Norvegiană de Muzică.

Cea de-a treia ediție a Classix Festival va avea loc în perioada 13 – 19 februarie 2022 și se va desfășura în format hibrid (fizic și online), reunind peste 40 de personalități internaționale ale muzicii clasice din 14 țări la Iași. Programul festivalului cuprinde 8 concerte de muzică clasică, un vernisaj, o proiecție de film, dezbateri și prelegeri.

Biletele și abonamentele la festival pot fi achiziționate online, iar accesul la evenimente se face conform reglementărilor în vigoare.

