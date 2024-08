Noul proiect cultural, Classix Lab, s-a desfășurat între 26 iulie și 1 august la Iași, Suceava și Vatra Dornei, iar în programul proiectului s-au aflat 5 concerte, 3 panel-uri de discuții, un workshop și 25 de sesiuni de masterclass.

Implementat de Asociația Industrii Creative și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în colaborare cu Asociația Musica Coloris, Classix Lab și-a propus să intensifice mobilitatea, colaborările artistice și interdisciplinare în zone cu acces redus la muzica clasică, să atragă publicul tânăr și să exploreze noi modalități de prezentare, oferind sprijin artiștilor aflați la început de drum. Acesta a facilitat colaborările artistice și interdisciplinare ca rezultat al sesiunilor de masterclass, workshop-uri și paneluri de discuții, fiind succedate de concerte în locații inedite, susținute de artiștii emergenți și artiștii consacrați invitați. Nu în ultimul rând, proiectul și-a propus stimularea turismul cultural, vitalizarea artistică în regiunea de Nord-Est a României și facilitarea accesului la cultură în zonele cu acces limitat, lipsite de instituții culturale dedicate.

Classix Lab s-a bucurat de participarea a 2000 de spectatori prezenți la concertele din Iași, Suceava și Vatra Dornei, oferindu-le șansa participării la evenimente culturale sincretice de o înaltă ținută, cu invitați de seamă și care au deschis noi orizonturi cultural-artistice. 12 artiști naționali și internaționali au avut oportunitatea de a-și expune talentul și creațiile într-un context divers și în fața unui public extins.

Componenta educațională și experimentală a facilitat participarea a 40 de amatori și pasionați de muzică la workshop-ul de blockflöte, inițiați în arta instrumentului de către daneza Michala Petri la Vatra Dornei, iar 30 de artiști în formare, participanți la masterclass-urile desfășurate la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, au avut posibilitatea de a se perfecționa ghidați de experți internaționali, contribuind la dezvoltarea lor artistică, o parte dintre ei performând alături de artiști consacrați în cadrul concertelor organizate.

Un moment special în cadrul concertului de încheiere al proiectului a fost includerea duetului Adina – Nemorino din Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti, interpretat de Adriana Iacob și Beniamin Moraru acompaniați de Vlad Iftinca (pianist și dirijor la Staatsoper Stuttgart).

Beniamin Moraru, tenor și proaspăt absolvent al studiilor de licență ale Universității de Arte „George Enescu” Iași, menționează: „Pentru mine a fost o experiență inedită, mereu am auzit și am participat ca spectator la evenimentele din cadrul Classix, iar de data aceasta a fost o onoare să fiu « invitat » .. pe de altă parte a fost o experiență deosebită datorită locației și a felului în care s-a desfășurat: muzică de calitate în aer liber și cu un contact atât de apropiat față de public, anulând barierele tipice deseori muzicii culte… Mă bucur enorm pentru primirea și aprecierile călduroase și cred că aceasta experiență este o cărămidă în plus și valoroasă la dezvoltarea mea ca și tânăr artist liric.”

Adriana Iacob, soprană cu un proaspăt debut pe scena Operei Naționale din Iași în rolul Gildei din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, menționează: „A fost o experiență superbă, un regal, prin care ne-am apropiat și mai mult de frumusețea diversității muzicale și de complexitatea ei în adevăratul sens al cuvântului! Prilejul de a cânta împreună în acest scop a fost exact ceea ce numim efectul artei asupra oamenilor: ea unește și înnobilează. Mulțumim cu recunoștință pentru această onoare!”

Proiectul cultural a contribuit și la atragerea publicului tânăr în viața culturală și artistică prin redefinirea experienței și adaptarea la publicul contemporan, cu ajutorului noilor tehnologii și a artelor de tip new media. Artiștii români au împărțit scena cu artiștii internaționali, cei la început de drum cu cei cu experiență, iar amatorii și pasionații au intrat în lumea muzicii.

Organizarea a fost realizată și adresată către zonele cu acces limitat la cultură, prin crearea unui context favorabil, în orașe din provincie, care nu au astfel de inițiative și nici instituții care să asigure muzica de gen. Programul concertistic a fost curatoriat de Dragoș Andrei Cantea și Ștefan Diaconu, reprezentând o călătorie în timp, începând din perioada barocă – veche și ajungând la cea contemporană.

Printre momentele de excepție s-a numărat prezența artistei daneze Michala Petri, cea mai renumită interpretă de blockflöte (flaut drept) la nivel global. Alături de Michala, au fost prezenți membrii ansamblului de muzică veche Flauto Dolce. Alte nume importante în această ediție sunt multiplul laureat mondial, acordeonistul moldovean Radu Rățoi, și flautistul internațional Ștefan Diaconu. Aceștia au prezentat un program intitulat Balkan Tango Fantasy alături de invitați speciali precum oboista Felicia Greciuc.

În ultima seară de a suitei de concerte Classix Lab duo-ul pianistic româno-coreean format din Dragoș Cantea și Grace Jee Eun Oh a explorat intersecția dintre muzica clasică și jazz, într-un program dedicat prieteniei și valorilor comune româno-americane.

Cele trei panel-uri organizate au adus în discuție subiecte precum: muzica veche și revitalizarea acesteia în secolul actual la Vatra Dornei – avându-i ca invitați pe Michala Petri, Ștefan Diaconu, Zoltan Majo, Teodor Chirileanu; noile inițiative culturale – dezbătute la Suceava de Daniel Tănase, Dragoș Cantea, Felicia Greciuc, Ștefan Diaconu și Vasile Bolnavu; prietenia româno-americană din perspectiva vieții artistice, a legăturilor de business și networking internațional la Iași – avându-i ca invitați la discuție pe Vasilica Stoiciu-Frunză, Vlad Iftinca, Patricia Brohanschi și Dragoș Cantea.

Sesiunile de masterclass desfășurate la Iași la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” au fost susținute de Radu Rățoi – acordeon, Ștefan Diaconu – flaut, Felicia Greciuc – oboi și Dragoș Cantea – pian. La Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au fost organizate masterclass-uri la specializările flaut cu Ștefan Diaconu și oboi cu către Felicia Greciuc.

Peste 50 de voluntari au participat la activitățile proiectului în cele trei orașe în care au avut loc, iar experiența dobândită în urma implicării lor îi va ajuta să-și consolideze cunoștințele în domeniu, precum și deschiderea spre noi deprinderi.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Organizatori: Asociația Industrii Creative

Parteneri: Showberry, Asociația Musica Coloris

Sponsor: Teodor Chirileanu

Parteneri instituționali: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Literaturii Române Iași, Amazon Development Center România

Parteneri de ospitalitate: Vitamin Aqua, Gramma, Volvo Nordic Cars

Parteneri de promovare: Printco, Wink

Parteneri media: Viva FM, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio France Internationale Romania, Radio HIT Iqads, Spotmedia, Observator Cultural, Revista Golan, Life.ro, Bookhub, Fashion Premium Magazine, Cărturești, Happ.ro, Ziarul Metropolis, Ziarul de Iași, Speranța TV, Nest TV Suceava, Radio Iași

Classix Lab este o inițiativă nouă ce a promovat muzica clasică în rândul tinerilor, adunând pasionații și artiștii într-un mediu inspirațional. Proiectul a cuprins workshop-uri, masterclass-uri, panel-uri și concerte în locații indoor și outdoor inedite din Nord-Estul țării (Iași, Suceava și Vatra Dornei), oferind artiștilor emergenți oportunitatea de a performa alături de artiștii consacrați internațional. De asemenea, acesta a susținut dialogul și mobilitatea culturală la nivel național și internaționale, prin intermediul masterclass-urilor și a concertelor organizate în coproducție cu aceștia. Alături de componența educativă, artiștii emergenți au concertat alături de artiștii consacrați, iar prin intermediul panelurilor propuse, a fost facilitat networking-ul și dialogul la nivel regional, național și internațional.

Cu debutul în 2020, în perioada de iarnă, Classix Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale independente din România, ce a adunat în 5 ediții peste 20.000 spectatori în săli și 250.000 în mediul online, 250 de artiști internaționali din 20 țări, 25 de parteneri culturali și diplomatici, în 37 de concerte, 17 panel-uri, 3 prelegeri, 3 vernisaje, 5 expoziții, o lansare de carte, 9 proiecții de film, 149 masterclass-uri și 15 burse pentru artiști în valoare de 15.000 euro. Cu debutul în 2020, Classix a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale independente din România, ce a adunat în 5 ediții peste 20.000 spectatori în săli și 250.000 în mediul online, 250 de artiști internaționali din 20 țări, 25 de parteneri culturali și diplomatici, în 37 de concerte, 17 panel-uri, 3 prelegeri, 3 vernisaje, 5 expoziții, o lansare de carte, 9 proiecții de film, 149 masterclass-uri și 15 burse pentru artiști în valoare de 15.000 euro.

Asociația Industrii Creative este organizator al Rocanotherworld Festival și Classix Festival din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Website: www.classixfestival.ro

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classixfestival/

Youtube: https://shorturl.at/louFW