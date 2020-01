Claudia Rostaş este una dintre concurentele din echipa Războinicilor, de la “Survivor România”, o fire ambițioasă, empatică, retrasă, dar și o adevărată luptătoare care a fost supusă, de-a lungul timpului, la adevărate teste dramatice ale vieții, notează click.ro.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, pentru a-și testa limitele în competiția „Survivor România”, Claudia Rostas a oferit un interviu în care a povestit cele mai grele încercări ale vieții.

„Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători (n.r. de la orfelinat), deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele”, a spus războinica, gâtuită de emoția amintirilor, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/claudia-de-la-survivor-romania-poveste-de-viata-dramatica-crescut-orfelinatul-de-la-beclean